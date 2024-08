Tänak Akropolise ralli eel: tahame Järveojaga tiitliheitluses püsida

Tänak ning kaardilugeja Martin Järveoja (Hyundai) tegid augusti alguses Soome rallil väga karmi avarii, misjärel viidi Järveoja haiglasse. Eestlased on nüüdseks juhtumist täielikult taastunud ning jahivad Akropolise rallil punktilisa.

"Akropolise ralli rajaprofiil on kena. Teed on laiemad kui Portugalis ja Sardiinias ning pinnas on karmim ja aeglasem, sellistes tingimustes on meie auto varasemalt hästi toime tulnud," rääkis Tänak. "See on ralli, mida saad sõitjana nautida, aga kruus teeb läbimised päris keeruliseks. Auto peab hästi sätestatud olema, et rütm sisse saada ja end autos hästi tunda."

Tänak ja Järveoja on neli etappi enne hooaja lõppu kogunud 137 punkti, millega hoiavad üldarvestuses kolmandat kohta. Sebastien Ogier (Toyota) on vaid nelja punkti kaugusel, esikohal asetseb eestlaste tiimikaaslane Thierry Neuville, kes liigub 168 punktiga karjääri esimese MM-tiitli suunas.

"Tahame Martiniga kindlasti võistkonnale tugeva tulemuse teha ning tiitliheitluses püsida," lisas Tänak.

Tänaku kõrval istuvad Hyundaide rooli taha veel loomulikult Neuville ning Dani Sordo, kes on sel hooajal juba kaks starti teinud. Sama koosseis teenis kaks aastat tagasi Kreekas kolmikvõidu. Toyota eest teevad stardi Ogier, Elfyn Evans ning Takamoto Katsuta, M-Spordi rooli taga istuvad Adrien Fourmaux, Gregoire Munster ja erasõitja Jourdan Serderidis.

Kreeka ehk Akropolise ralli algab järgmisel neljapäeval, 5. septembril, testikatsega. Kiiruskatsetega alustatakse reede hommikul ning ralli lõpeb pühapäeval. Kokku läbitakse 15 katset kogupikkuses 305,3 kilomeetrit.

Sündmuste käiku vahendab ERR-i spordiportaali ralliblogi.