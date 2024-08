Rikberg: see oli see Eesti koondis, keda kogu Eestimaa tahab näha

Eesti meeste võrkpallikoondis lõpetas koondisesuve vinge võiduga, kui alistas Kalevi spordihallis toimunud EM-valiksarja mängus Horvaatia kolmes geimis. Peatreener Alar Rikberg ütles ERR-ile, et on terve koondise üle uhke, sest kõik mehed olid ühel lehel.

Eesti koondis kontrollis kodupubliku ees mängu Horvaatia vastu algusest lõpuni, teenides kindla 3:0 (25:16, 25:19, 25:22) võidu. Tegemist on koondisesuve viimase mänguga, sest järgmised EM-valiksarja mängud toimuvad alles järgmisel aastal, kuid Eesti läheb neile vastu D-alagrupi liidrina.

Peatreener Alar Rikberg ütles, et koondis oli suurepärases vormis. "Mingid hetked olid täna sellised, kus kogu see raske töö tuleb tagasi ja naudid platsi kõrval olemist," sõnas ta. "Kasvõi esimese geimi algus, kogu meeskond mängib nagu kulda. Vastane proovib, lööb tugevalt kätesse, kaitsemängijad on õigetes kohtades, blokipositsioonid on õiged. See on sellise võrkpalli võlu, kui oled paberi peale asjad paika joonistanud ja mehed täpselt seda ka väljakul ka teevad."

"Olen ääretult õnnelik ja rahul kogu meeskonna ja [personaliga], sest tegime seda, mida pidime. Nendeks kaheks oluliseks EM-valiksarja mänguks oli meeskond väga heas seisus ja meil on kaks võitu ja kuus punkti," lisas Rikberg.

Juhendaja ütles, et koondis kaotas kolmandas geimis veidi fookust, kuid suutis pingelises olukorras kiiresti taastuda. "Mille üle ma jälle rahul olen, on see, et läks minut mööda ja kõik hea oli tagasi jälle. Kokkuvõttes ikkagi domineerisime ja see oli see Eesti koondis, keda mina tahan ja kogu Eestimaa tahab väljakul näha. Mängisime ilusat võrkpalli," ütles ta.

Lisaks oli Rikberg rahul sellega, et Eesti vastased alagrupiturniiril on just Horvaatia ja Iisrael, keda ta kutsus väga alahinnatud koondiseks. "Praegu olen rahul, et meil selline alagrupp sattus. Vaevalt Läti võrkpall arengus suuri samme edasi teeb, kui nad kolm-null Kosovot peksavad. Alagruppides on palju selliseid, Gruusiaid ja teisi, kellega ei lähegi mänguks," ütles Rikberg.

Koondis tegi terve suve kõvasti tööd ning teenis kaks olulist võitu. Laupäeval tehakse sauna ning siis pööratakse tähelepanu aina lähenevale klubihooajale. "Kahjuks nii mõnegi mehe puhul, et kaheksa kuud neid rohkem ei näe. Ajame jutud, tunneme mõnusalt ja siis puhkama vast ei lähe keegi," lõpetas Rikberg.