Märt Tammearu uuest koduklubist: midagi, mida iga võrkpallur tahab kogeda

Eesti koondise nurgaründaja Märt Tammearu tõi nii Iisraeli kui Horvaatiaga peetud edukates EM valikmängudes meeskonna kasuks 15 punkti. Horvaatiaga kohtumise kolmandas geimis väänas ta 15:14 seisul vasaku jala hüppeliigest.

"Kuidagi ebaosavalt kaitses astusin nii, et vajusin üle hüppeliigese ja väänasin välja. Õnneks see hüppeliigese kaitse natukene hoidis. Mul see sama jalg oli pool aastat tagasi ka vigastatud," ütles Tammearu ERR-ile.

Tammearu hüppeliiges teibiti ära ja 18:18 seisult tuli ta taas väljakule ning aitas meeskonnal võtta geimi 25:22 ja kolm-null võidu. "Mul oli selline hoog veel sellest sees, kui välja tulin ja kuidas enne mängus läks. Tahtsin mängu selle geimiga ära lõpetada, edasi ei oleks tahtnud seda venitada ja hüppeliigest vaevata," ütles ta ERR-ile.

Kahe nädala jooksul peaks Tammearu kangeks jäänud hüppeliiges taastuma. Esmaspäeval sõitis ta Poola, et liituda Ukraina klubiga Lviv Barkom, kellega hakkab mängima Poola meistriliigas. Eelnevalt mängis ta edukalt klubivõrkpalli Prantsusmaal ja Belgias.

Millised on uued ootused? "Poola PlusLiga, maailma top-1-2 liiga. Kui varem mängisin [Meistrite liigat] kõikide suurtega koos mõned üksikud mängud, siis nüüd mängin liigas, kus ongi ainult sellised võistkonnad ja sellised mängud. Saab ennast korralikult proovile panna ja näha, kuidas mängida igat mängu nii, et ninast veri väljas. Midagi kerget ei anta. Midagi sellist, mida iga võrkpallur tahab kogeda," vastas ta.

Tammearu uus koduklubi treenib Krakowist 75 kilomeetri kaugusel asuvas Tarnowi linnas, kus on 4000 pealtvaatajat mahutav hall, mis saab ka Lvivi uue hooaja koduplatsiks. Eelmise hooaja lõpetas Lviv Poola liigas 11. kohaga.

Mida nüüd oodata? "Ma arvan, et võitleme TOP-8 koha nimel. Jõuda play-off'i on meie esimene eesmärk. Kindlasti miks mitte kõrgemale, aga kuna eelmine hooaeg nad lõpetasid 11., aga olid seal täpselt nii, et oleks võinud seitsmendad olla, siis arvan, et play-off'i pääsemine oleks esimene samm. Ja kui juba play-off'is, siis miks mitte hammustada kedagi suuremat seal," ütles Tammearu.

Juba 14. septembril mänguga tiitlikaitsja Jastrzebski vastu alustab viimaste aastate Eesti parim võrkpallur oma karjääri Poola meistriliigas.