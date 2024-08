Viiber: see oli ainult meie võtta

Eesti koondis kontrollis kodupubliku ees mängu Horvaatia vastu algusest lõpuni, teenides kindla 3:0 (25:16, 25:19, 25:22) võidu. Tegemist on koondisesuve viimase mänguga, sest järgmised EM-valiksarja mängud toimuvad alles järgmisel aastal, kuid Eesti läheb neile vastu D-alagrupi liidrina.

"Ma arvan, et põhimoment, miks me üldse nii hästi mängisime, oli see, et saime geimi algustes väga hästi minema. Suutsime survet peal hoida ja emotsiooni ka," rääkis Viiber pärast mängu. "Näha oli, et kui suutsime mõne punktiga geimi alguses peale minema, siis vastasvõistkonna mehed hakkasid tujutsema ja mossitama. See oli ainult meie võtta."

Kolmas geim möödus Eesti jaoks rabedalt ning peatreener Alar Rikberg ja diagonaal Renee Teppan tõdesid, et koondis kaotas pingelises hetkes korraks fookuse. Viiber ütles, et koondis peab selle kallal veidi tööd tegema.

"Sellised olukorrad tekivad. Eks peame natuke paremini nendega tegelema, aga see on võrkpall ja palju mänge on kaotatud sellises situatsioonis, kus mängid kaks-null, väga head võrkpalli ja siis saad kolm-kaks peksa," ütles ta. "Tegime väga head tööd ja võime uhked selle üle olla."

Aga koondisesuvega üldiselt? "Oleks võinud esimeses pooles midagi näppude vahele jääda, sellest on kõige rohkem kahju. Kuldliiga Final Fouris kaks mängu kolm-kaks ja mõlemad kaotused, sellest on väga kahju," vastas Viiber. "Kaks kodumängu tegime oma eesmärgi ära, järgmine aasta on mõlemad võõrsil ja tuleb anda endast parim, et sellest grupist esimesena edasi minna."