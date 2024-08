Teppan: kuidas siis veel kui mitte kolm-null

Eesti koondis kontrollis kodupubliku ees mängu Horvaatia vastu algusest lõpuni, teenides kindla 3:0 (25:16, 25:19, 25:22) võidu. Tegemist on koondisesuve viimase mänguga, sest järgmised EM-valiksarja mängud toimuvad alles järgmisel aastal, kuid Eesti läheb neile vastu D-alagrupi liidrina.

Teppan ütles, et terve koondisetsükkel läks hästi. "Oli küll väikesi tagasilööke, tervisemuresid, aga suures plaanis arvan, et tegime korraliku ettevalmistuse kuus nädalat. Me polegi paha võistkond, eks Horvaatial on oma mured, aga meil kõigil on alati oma asjad," sõnas ta.

"Olime täna valmis, mängisime kodus täismaja ees. Kuidas siis veel kui mitte kolm-null," ütles Teppan.

Juuni keskel pidi Eesti koondis Euroopa Kuldliiga poolfinaalis Horvaatia vastu otsustavas geimis napi kaotusega leppima. Teppan ütles, et kaks kuud tagasi olid koondised erinevates kohtades. "Juunis tuldi kokku hooaja pealt, see väga ei peegeldanud seda, mis koondises tehtud oli. Trenni väga ei jõutud teha, reisid, reisid ja reisid," ütles ta.

"Siis oli puhkus ja siis kogunesime päriselt Eesti koondise eest. Kuus nädalat head tööd ja igati teenitud, tõesti trennides olime päris korraliku kvaliteediga nädalast nädalasse. Nagu ikka, raske algus, aga kui lõpuks veduri käima saad, siis on mõnus," lisas Teppan.

Võimsate serviässadega Eesti lõplikult juhtima viinud Teppan kordas oma peatreeneri sõnu, kui ütles, et koondis kaotas kolmandas geimis oma fookuse. "Eks ise rabistasime mingeid olukordi, tegelikult koguaeg juhtisime. Muutusime närviliseks. Tegelikult mingid mängud käivad punkt-punktist ka, katus ei tohiks ära sõita, kui oleme viigis, miinus kaks või pluss kaks. Midagi ei ole juhtunud, võib-olla närvilisus kolmandas geimis," rääkis Teppan. "Aga usun, et publikule meeldis."