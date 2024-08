Taaramäe teenis Vuelta teisel etapil 55. koha, liidrisärk van Aertile

Aasta viimase suurtuuri teine etapp algas Ibon Ruizi (Equipo Kern) ja Luis Angel Mate (Euskaltel - Euskadi) juhtimisel, kuid suur peagrupp püüdis nad umbes 50 kilomeetrit enne finišijoont kinni. Seejärel proovisid mitmed ratturid rünnata, muuhulgas ka Marc Soler (UAE Team Emirates) ning Stefan Küng (Groupama - FDJ), kuid nende katsed ei kandnud vilja ning grupp püsis lõpuni koos.

Wout van Aert (Team Visma | Lease a Bike) proovis viimasel poolkilomeetril etapivõidu ära sprintida, kuid võitjaks tuli hoopis austraallane Kaden Groves (Alpecin - Deceuninck), kes ajastas spurdi suurepäraselt ning ületas finišijoone ajaga 5:12.55.

"Tõeliselt tore viis, kuidas Vueltat alustada," ütles 25-aastane Groves. "Mul on olnud keeruline aasta, ma pole ühtegi etapivõitu saanud, aga tulin siia ülima motivatsiooniga seda muuta ja pean oma tiimi selle suurepärase sõidu eest tänama."

Van Aert jäi napilt teiseks, esikolmikusse mahtus veel austraallane Corbin Strong (Israel - Premier Tech), kes edestas suures finišigrupis hispaanlast Pau Miqueli (Equipo Kern). Rein Taaramäe (Intermarché - Wanty) kuulus samuti suurde gruppi ning teenis teiselt etapil 55. koha.

Kaks kilomeetrit enne etapi lõppu leidis aset suur õnnetus, millesse sattusid muuseas INEOS Grenadiers võistkonna mehed Jhonatan Narvaez ning Josh Tarling.

Punase liidrisärgi sai omale selga just van Aert, kes teenis etapilt kuus boonussekundit. Tema edu avaetapil võidutsenud Brandon McNulty (UAE Team Emirates) ees on kolm sekundit, viie sekundi kaugusele jääb tšehh Mathias Vacek (Lidl - Trek). Taaramäe jätkab üldarvestuses 45. kohal (+1.03).

Vuelta kolmas etapp sõidetakse esmaspäeval, kui ratturid sõidavad Portugalis Lousa linnast Castel Branco linna. Etapi pikkuseks on 191,5 km ning ratturid peavad mägisel etapil alistama ühe teise kategooria tõusu ning ühe neljanda kategooria tõusu.