Taaramäe tegi Vuelta avaetapil tubli sõidu

Taaramäe läbis distantsi keskmise kiirusega 53 km/h ja lõpetas 81. kohal, edestades teiste seas üldvõidu soosikuid Damiano Carusot (Bahrain - Victorious) ja Mikel Landat (Soudal Quick-Step).

Etapivõidu teenis ameeriklane Brandon McNulty, kelle võiduajaks märgiti 12.35,28. Taaramäe kaotas talle minuti ja 34 sajandikuga.

Teiseks tuli tšehh Mathias Vacek (Lidl - Trek; +2,18) ja kolmandaks belglane Wout van Aert (Team Visma | Lease a Bike; +2,80).

Vuelta jätkub pühapäeval 194 km pikkuse mägise etapiga, mille lõpuosas on üks neljanda kategooria tõus.

Tanel Kangert: kõik on Reinu enda kätes

37-aastase Taaramäega samal aastal sündinud Tanel Kangerti hinnangul võib tema pikaaegsel kangel konkurendil meile veel üllatusi varuks olla. Ise 17. suurtuuril osalenud Kangerti sõnul sai Taaramäe teha 20. suurtuuriks optimaalse ettevalmistuse.

"Võib-olla Reinu puhul on iseloomulik see, et ta on järeleandmatu. Tal on olnud raskeid ja häid aegu, tal need vahelduvad. Et heale aastale võib järgneda täielik põhjast läbikäimine ja siis ta jälle leiab ennast," rääkis Kangert ETV spordisaatele.

"20 suurtuuri peaks olema absoluutne Eesti rekord ja lähemad kümme aastat ei saa sinna lähedale keegi isegi teoreetiliselt jõuda. Tegu on viimase 20 aasta parima jalgratturiga Eestis. Keegi teine meist pole suurtuuril etappi võitnud - tal on neid tükki kolm."

Taaramäe on varasemalt öelnud, et tänavune Vuelta jääb tõenäoliselt tema karjääri viimaseks suurtuuriks. "Suur sport saab tal sel aasta tehtud, nagu ta on ise öelnud. Kindlasti on tal mingid plaanid veel varrukas. Tiim ilmselt loodab seda üht ilusat etappi veel."

"Ise ta oli enne võistlust pigem heas tujus," jätkas Kangert. "Selle aasta vormikõverat arvestades on tal nüüd läinud ülesmäge viimastel kuudel. Vahepeal oli väga raske, aga nüüd on järjest paremaks läinud. Tal on seljataga kaks mägedelaagrit ja mõned võidusõidud. Selles mõttes on ettevalmistus optimaalne ja nüüd on kõik tema enda kätes."