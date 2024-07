Pogacar suurendas Vingegaardiga vahet veelgi

Pühapäevase etapi lõpus ootas rattureid ees ligi 16-kilomeetrine kõrgeima kategooria tõus. Pogacariga suutis kõige kauem kokku jääda Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike), kuid sloveen raputas oma suure rivaali enda tagant umbes viis kilomeetrit enne lõppu ning ületas finišijoone minut ja kaheksa sekundit enne taanlast.

Kolmandana jõudis üle lõpujoone Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step; +2.51).

"Ma ei oleks nädala alguses sellist lõpplahendust oodanud," tõdes Pogacar finišis. "Ma olen oma vormiga väga rahul, täna oli väga nõudlik, ent samas hea päev."

Velotuuri kokkuvõttes suurenes Pogacari edu Vingegaardi ees kolme minuti ja üheksale sekundile. Evenepoel jääb liidrist maha viie minuti ja 19 sekundiga.

"Mul on nüüd konkurentide ees mugav vahemaa. Pean säilitama keskendumise ja hoidma senist mentaliteeti. Ma ootan põnevusega puhkepäeva. Võib-olla teeme homme poistega ühe väikese sõidu ja läheme kohvile," märkis Pogacar.

Esmaspäeval on tuuril viimane puhkepäev, misjärel ootab rattureid ees veel kuus etappi.

