Girmay kukkumine jättis Philipsenile võimaluse rohelist särki püüda

Touri 16. etapp oli sprinteritele viimaseks võimaluseks tänavusel Prantsusmaa velotuuril särada, ühtlasi oli teisipäevane Mark Cavendishi (Astana) karjääri viimane katse oma Touri etapivõitude rekordit veelgi parandada.

Sündmustevaese päeva ainus finišieelne äraminek juhtus 90 kilomeetrit enne etapi lõppu, kui vahesprindi järel läks grupilt üksinda eest Thomas Gachinard (TotalEnergies), kes kestis seal ligi 70 kilomeetrit ja püüti siis sprindiks sättima hakanud tiimide poolt kinni.

Cavendish ei saanud viimasel kilomeetril heale positsioonile ning tema unistused ajaloolisest etapivõidust kustusid ruttu, Mathieu van der Poel vedas Philipseni suurepärasele positsioonile ning belglane võttis tänavuselt Tourilt kindlalt oma kolmanda võidu.

Paar kilomeetrit enne etapi lõppu kukkus aga parima sprinteri rohelises särgis Biniam Girmay, kes ületas hiljem finišijoone kahe Intermarche meeskonnakaaslase vahel sõites. Tema kukkumine tähendab, et Philipsen kaotab Eritrea mehele nüüd rohelise särgi arvestuses vaid 32 punktiga ja järgmistel etappidel võib oodata põnevaid vahesprinte.

"Kõik on võimalik, aga see on väga raske, sest [Girmay] on väga hea ronija," rääkis Philipsen pärast võitu. "Loodan lihtsalt, et temaga on kõik korras, sest ta ei vääri niimoodi kaotamist. Anname endast kõik, nüüd tulevad rasked etapid."

Prantsusmaa velotuuri viiest allesjäänud päevast neli sõidetakse mägedes, Touri lõpetab pühapäevane 33-kilomeetrine temposõit Monacost Nice'i.