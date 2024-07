Tour de France'i üks soosikuid jättis kukkumiste tõttu tuuri pooleli

34-aastane Sloveenia rattur jahtis enda esimest Prantsusmaa velotuuri üldvõitu, kuid elas üle kaks kukkumist, millest üks leidis aset 11. etapil ja teine 12. etapil. Nüüdseks on sloveen suurtuuri pooleli jätnud.

9. etapi järel kaotas Roglic liidrile Tadej Pogacarile (UAE Team Emirates) minuti ja 36 sekundiga, siis peale neljapäevast 12. etappi oli vahe juba neli minutit ja 42 sekundit ning kokkuvõttes oli Roglic langenud kuuendaks.

Reedel teatas ratturi tiim Red Bull-Bora-Hansgrohe, et sloveen enam võistlemist ei jätka. "Arstid vaatasid Rogliči üle nii eilse etapi järel kui ka täna hommikul. Tegime otsuse, et ta enam ei stardi ja keskendub järgmistele sihtidele. Soovime kiiret paranemist," seisis teates.

13. etapi eel juhib Tour de France'i Pogacar, kellele järgnevad Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step), kes kaotab minuti ja kuue sekundiga ning Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike), kes jääb maha minuti ja 14 sekundiga.

