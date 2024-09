Roglic kaalus Tour de France'i kukkumise järel karjääri lõpetamist

34-aastane Sloveenia rattur jahtis enda esimest Tour de France'i üldvõitu, kuid elas üle kaks kukkumist ja jättis Touri pooleli. See oli kolmas kord järjest, kui Roglic oli sunnitud Touri katkestama. Viimati sõitis ta Prantsusmaal lõpuni 2020. aastal, kui sai kokkuvõttes teise koha.

Roglic sai küll tänavusest pettumusest lõpuks üle ja võitis neljandat korda Hispaania velotuuri, aga sloveen tunnistas kodumaa ajalehele Delo, et tegelikult mõjus seekordne katkestamine talle väga rängalt ja pani elu üle järele mõtlema. "Kui see minuga taas juhtus, hakkasin kohe mõtlema, milleks mul seda üldse vaja on, mul pole vaja enam rattamaailmas osaleda ja pidevalt kannatada," rääkis Roglic. "Lõppude lõpuks olen ju mina ka lihtsalt inimene."

Roglic kukkus Touril esmalt 11. etapil ja seejärel karmimalt 12. etapil ning siis otsustaski ta katkestada. Hiljem diagnoositi tal mõra selgroolülis. Kuna Vueltani oli jäänud veidi üle kuu aja, ei olnud Roglic kindel, kas tasub nii kiiresti võistlustulle naasta. "Ma ei tahtnud liiga kiiresti treeningutele naasta ja enda tervist ohtu panna, aga mulle öeldi, et ainus takistus on valu, mis mõnda aega püsib. Ja siis rõõmustas, et see pole midagi hullu ja ma saan jätkata," meenutas Roglic.

Sel hooajal on Roglici kalendris veel kolm võistlust. Esmalt teeb ta kaasa maailmameistrivõistlustel Zürichis, kus sõidab nii eraldistardist sõidus kui grupisõidus ning hooaja viimase stardi teeb ta Il Lombardia võidusõidul.