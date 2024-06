Karistada saanud Aron lõpetas põhisõidu viiendana

Hitechi meeskonnas sõitev Aron alustas põhisõitu viiendalt kohalt, kuid kohe sõidu esimestel ringidel määrati eestlase karistus "pidurdamise ajal trajektoori muutmise" tõttu võistluses temast mööda sõita proovinud Campos Racingu sõitja Isack Hadjariga.

Aron ületas finišijoone viiendana, kuid pärast sõitu teatati, et eestlane saab viis sekundit trahvi ning sellest piisas, et ta kuuendaks tõugata. Hiljem teatas vormel-2 sari, et neljandana finišeerinud Pepe Marti (Campos Racing) rikkus reegleid ning talle määrati pärast sõitu 30-sekundiline karistus, mis langetas hispaanlase lõpuks 18. kohale.

Põhisõidu võitis brasiillane Gabriel Bortoleto (Invicta Racing), teine koht kuulus argentiinlasele Franco Colapintole (MP Motorsport) ning poodiumi viimane aste kuulus Hadjarile. Kvalifikatsiooni võitja Dennis Hauger lõpetas tehniliste probleemide tõttu 13. kohal.

Aron lõpetas seega viienda kohaga, kaotades võitjale 11,437 sekundiga.

Aron jätkab sarja üldliidrina, kuid tema edu Hadjari ees kahanes 16 punktilt üheksale. Austria etapiga sai läbi täpselt pool vormel-2 hooaega. Seitse etappi on sõidetud ning seitse ootab veel ees. Aronil on koos 115 punkti, Hadjaril 106 ning pühapäevase sõidu võitnud Bortoleto tõusis kuuendalt kohalt kolmandaks, tal on koos 85 punkti.