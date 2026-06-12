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Alpine'i protest tõi Gaslyle Monaco GP poodiumikoha tagasi

Vormelisport
Pierre Gasly
Pierre Gasly Autor/allikas: SCANPIX/picture alliance / nordphoto GmbH
Vormelisport

Alpine'i vormel-1 sõitja Pierre Gasly tõusis Monaco Grand Prix lõpptulemustes taas poodiumile, kui talle määratud ajakaristused tühistati pärast meeskonna edukat protesti.

Gasly ületas Monaco etapil finišijoone kolmandana, kuid talle määrati kaks viiesekundilist karistust boksialas kiiruse ületamise eest. Need kukutasid ta esialgu seitsmendaks. Alpine esitas aga Rahvusvahelisele Autospordi Föderatsioonile (FIA) protesti ning tõi välja uusi tõendeid, mille põhjal vaadati otsus uuesti üle. 

Alpine'i protest osutus edukaks, sest Monaco etapi kohtunikud pidasid meeskonna esitatud tõendeid piisavalt kaalukaks, et Gaslyle määratud karistused tühistada. Nii taastati prantslase kolmas koht. 

Alpine'i sõnul põhines karistus vigasel mõõtmisel, sest ametlikus ajavõtus ja boksikiiruse arvutamisel kasutatud vahemaa oli ebatäpne ning näitas Gasly tegelikust kiiremana.

Karistuste tühistamise järel langes Isack Hadjar poodiumikohalt neljandaks. Samuti muutus ülejäänud esikümne järjestus: Oscar Piastri langes viiendaks ning Racing Bullsi sõitjad Liam Lawson ja Arvid Lindblad kuuendaks ja seitsmendaks.

Gasly oli üks viiest sõitjast, kellele määrati boksialas kiiruse ületamise eest viiesekundiline karistus. Karistada said ka Lewis Hamilton, George Russell, Piastri ja Franco Colapinto. 

Alpine'i protest rahuldati ametlikult reedel ning Monaco GP lõpptulemused korrigeeriti vastavalt uuele otsusele.

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

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