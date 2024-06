Verstappen teenis Austria sprindisõidus kindla esikoha

Sprindisõitu esikohalt alustanud Verstappen läks kiiresti teistel eest ning säilitas esikohta kuni 100-kilomeetrise sõidu lõpuni ning teenis oma karjääri kümnenda sprindivõidu.

Võitlus teise koha nimel käis kahe McLareni vahel, kuid Lando Norris kaotas juba viiendal ringil oma teise koha Oscar Piastrile. Austraallane seejärel enam britti mööda ei lasknud ning saavutas teise koha, kaotades Verstappenile 4,616 sekundiga. Norris lõpetas kolmandana, tema kaotas Verstappenile 5,348 sekundiga.

Punktikohtadele jõudsid veel George Russell (Mercedes; +8,354), Carlos Sainz Jr. (Ferrari; 9,989), Lewis Hamilton (Mercedes; +11,207), Charles Leclerc (Ferrari; +13,424) ning Sergio Perez (Red Bull; +17,409).

Õhtul kell 17 saab alguse põhisõidu kvalifikatsioon.

