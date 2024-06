Verstappen võitis laupäeval ka kvalifikatsiooni

Verstappen edestas teiseks tulnud Lando Norrist (McLaren) 0,404 sekundiga, teisest stardireast alustavad pühapäevast põhisõitu George Russell (Mercedes) ning Carlos Sainz (Ferrari).

"Üritasime autot hommikul õpitu põhjal veidi modifitseerida ja arvan, et see töötas hästi," sõnas Verstappen. "Päris pikk aeg on möödas sellest, kui oleme kvalifikatsiooni võitnud, see on super. Kogu tiim on näinud kõvasti vaeva, et autot konkurentsivõimelisemaks muuta," lisas ta.

Verstappen alustas hooaega seitsme järjestikuse kvalifikatsioonivõiduga, eelmist kolme GP-d alustasid esikohalt aga konkurendid.