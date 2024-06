Verstappen võitis Austrias sprindi kvalifikatsiooni

Verstappen edestas sprindi kvalifikatsioonis McLareni sõitjat Lando Norrist 0,093 sekundiga. Kolmanda aja sõitis välja Norrise tiimikaaslane Oscar Piastri, kes kaotas valitsevale maailmameistrile 0,301 sekundiga.

"On tore olla siin, põhimõtteliselt minu kodurajal ja kodu fännide ees, esimene. Siiani on olnud väga tore päev," sõnas Verstappen peale kvalifikatsiooni.

"Tore on sõita autoga, mis on algusest peale tasakaalus. Tegime sprindi kvalifikatsiooniks mõned väikesed muudatused ja siiani on auto töötanud väga hästi. Teha on veel palju, kuid olen tänasega rahul," lisas valitsev maailmameister.

Sprindisõit on kaval laupäeval kell 13.00.