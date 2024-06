Zirk pani ujumise EM-ile punkti kaheksanda kohaga, Romanjuk 13.

24-aastane Zirk pääses finaali kaheksandana, näidates poolfinaalis aega 1.57,15. Finaalis läks eestlane kohe esimestest meetritest julgelt ründama ning 100 meetri pöördes hoidis ta neljandat kohta, kuid distantsi teisel poolel jõud rauges ja ajaga 1.58,25 tuli leppida kaheksanda kohaga.

"Ma ei hakka valetama, olen üpris pettunud," rääkis Zirk pärast finaali, mis oli tema karjääri kolmandaks, olles eelnevalt kaheksa parema sekka ujunud ka 2021. ja 2022. aastal. "Eilse põhjal olid ootused veidi suuremad ning täna kuidagi ei tulnud."

Finaali võitis oodatult valitsev olümpiavõitja ja maailmarekordimees Kristof Milak, kes läbis neli basseinipikkust ajaga 1.54,43. Hõbeda ja pronksi teenisid vennad Krzysztof ja Michal Chmielewski vastavalt aegadega 1.54,78 ja 1.55,51. Zirki isiklik rekord on veebruaris MM-il ujutud 1.55,48.

Ujumiskoondise kapten märkis veel, et on äärmiselt uhke kogu võistkonna üle, sest tegemist oli kõige edukamate Euroopa meistrivõistlustega Eesti ujumise ajaloos. Lisaks kuldmedalile teeniti neli finaali- ja 13 poolfinaalikohta.

"Enne võistlust püstitatud eesmärk hüpata üle kergejõustikukoondise seatud tulemuste latist sai kõrge kaarega ületatud," muheles Zirk. "Tegelikult on lahe, et meil on Eestis nii palju kõrge tasemega sportlasi ja olla parem nii suurest spordialast kui kergejõustik on tõestus meie sportlaste vägevatest etteastetest Belgradis."

Naiste 50 meetri rinnuliujumises oli finaalikohale lähedal Maria Romanjuk, kes sai vihmasajus peetud poolfinaalis kirja aja 31,56. Isiklikule rekordile kuue sajandikuga alla jäänud eestlanna oleks finaali pääsemiseks pidanud näitama aega 31,36.

"Tahtsin isikliku rekordi kirja saada ning tundsin, et olen selleks ka suuteline, kuid natuke jäi puudu," muljetas 13. koha pälvinud Romanjuk pärast poolfinaali. "Sarnane hommikusele eelujumisele, kus 35 meetrit oli väga korralik ning siis viimane 15 m lagunes veidi koost."

Romanjuk lahkub basseinist karjääri parimate tiitlivõistluste tulemustega, teenides 100 meetri rinnuliujumises viienda koha. Lisaks saavitas ta kümnenda ja 13. koha vastavalt 200 ja 50 m rinnuliujumise distantsidel.