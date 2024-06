Raducanu loobus olümpiamängude vabapääsmest

Eelmisel aastal käis Raducanu nii randmete- kui hüppeliigeseoperatsioonil ja oli võistluskarussellilt kümme kuud eemal. Tänavu otsustas ta Prantsusmaa lahtistest loobuda ja keskenduda muruhooajale, kus äsjasel Nottinghami turniiril jõudis ta poolfinaali.

Rahvusvaheline Tenniseliit (ITF) pakkus Raducanule kui slämmivõitjale Pariisi olümpiale vabapääset. Aga kuna Pariisi olümpia peetakse samas võistluspaigas, kus Prantsusmaa lahtised ehk mängitakse liivaväljakuil, selgitas Raducanu, et ei pea vajalikuks muruhooaja ja USA turniiride vahele sobitada veel üht liivaturniiri. "Teen asju omal moel ja omal ajal," teatas Raducanu. "Nii et ma ei taha diiva olla, vaid lihtsalt sean enda keha ja tervise esikohale, sest ma tean, et kui olen terve ja annan endast sada protsenti, ootavad mind suured asjad. Minu ajalugu arvestades pole mõtet riskida ja kehale lisastressi tekitada."

Suurbritannia tennise olümpiakoondise juht Iain Bates ütles BBC-le, et mõistab Raducanu otsust. "Kõik teavad tema ajalugu ja seda, et tal opereeriti eelmisel aastal mõlemat rannet, erinevad väljakukatted tekitasid tema kehale lisastressi," nentis Bates.

Küll aga võttis ITF-ilt olümpiamängude vabapääsme vastu kahekordne olümpiavõitja, 37-aastane Andy Murray (ATP 129.), kes on vihjanud, et võib-olla tõmbab ta olümpiaga enda edukale karjäärile joone alla.

Lisaks Murrayle on üksikmängus Suurbritannia koondises Jack Draper (ATP 31.), Cam Norrie (ATP 39.) ja Dan Evans (ATP 59.). Naistest on ainsana koha olümpial taganud Katie Boulter, kes paikneb edetabelis 31. real. Meeste paarismängus teeb Murray kaasa koos Evansiga ning teise paarina võistlevad Joe Salisbury ja Neal Skupski. Naiste paarismängus osalevad Boulter ja Heather Watson ning Harriet Dart ja Maia Lumsden.

Pariisi olümpia tenniseturniir kestab 27. juulist 4. augustini. Lõplikud nimekirjad olümpial mängijatest avaldatakse 4. juulil.