Eesti 3x3 koondise EM-valikturniir lõppes kaotusega veerandfinaalis

Viimases alagrupimängus jäi Eesti 16:20 alla tänavustele olümpiamängudele kvalifitseerunud Poolale. Kui mängida jäi 5.38, viis Aleksander Oliver Hindi kaugvise Eesti 11:6 juhtima, kuid pärast seda tegid vastased omakorda 5:0 vahespurdi ning ka mängu otsustavad momendid kuulusid Poolale. Eesti resultatiivseimaks kerkis Karl Johan Lips kuue punktiga.

Eesti jätkas mänge play-off'is, kui läks veerandfinaalis vastamisi A-alagrupi teise meeskonna Šveitsiga, aga tunnistada tuli vastaste 16:21 paremust. Viimaseks jäänud kohtumises oli meeskonna resultatiivseim Lips seitsme punktiga.

"Alustasime paraku kehvasti ja see andis tooni kogu kohtumiseks, kui lõpuks võib öelda, et mängu me korralikult sisse ei saanudki," vahendab koondiste peatreeneri Siim Raudla sõnu Basket.ee.

"Turniiri kontekstis tegime korraliku avapäeva, kuid seevastu kehva teise päeva ehk stabiilsust me ei leidnudki ja see lõpuks ka kätte maksis. Sellegipoolest tahaks võtta kõikide mängijate ees mütsi maha, et nad olid valmis pärast pikka saalihooaega kaasa lööma," lisas Raudla.