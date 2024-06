3x3 meeste korvpallikoondis sai Saksamaast ja Türgist jagu

Eesti koondis asus Saksamaa vastu Aleksander Oliver Hinti ja Hendrik Eelmäe kaugvisetest juhtima ning pärast seda enam sakslastele edu ei loovutanud, vormistades avakohtumises 16:13 võidu. Eesti mängis Saksamaa vastu ühtse meeskonnana - Eelmäe panustas viie silmaga, Hint ja Jaan Puidet neljaga ning Karl Johan Lipsi arvele jäi kolm punkti.

Teises kohtumises jäi Eesti Türgi vastu 8:10 ja 9:11 kaotusseisu, kuid Eelmäe ja Jaan Puideti juhtimisel tuldi august välja, et lõpuks 18:16 võit realiseerida. Eelmäe ja Puidet viskasid kahe peale 15 punkti (Puidet kaheksa, Eelmäe seitse), Lips panustas veel kolme ühepunktiviskega.

B-alagrupis mängiv Eesti tagas kahe suurepärase võiduga alagrupist edasipääsu, sest väljalangemismängudele pääseb kolm parimat meeskonda. Pühapäeval minnakse pärastlõunal veel vastamisi Poolaga.

"Korvpalli suurriikide võitmine teeb alati tuju heaks, aga peame endile aru andma, et see on alles algus. Asju hakatakse otsustama [pühapäeval] ja kindlasti oleme võimelised palju paremini mängima. Täna suutsime siiski vastastele oma mängurütmi peale suruda ja see tõi ka võidud," vahendab basket.ee treener Priit Vene sõnu.

Eestlannadel aga nii hästi laupäeval ei läinud. Kõigepealt pidid Marta Eleri Jaama, Kadri-Ann Lass, Janne Pulk ja Marie Anette Sepp tunnistama Poola 13:9 paremust, siis saadi Türgilt 11:17 kaotus ning kolmandas mängus teenis Ukraina 18:15 võidu.

Pulk viskas Eesti resultatiivseimana Poola vastu neli silma ja Ukraina vastu lausa üheksa, Türgi vastu oli parim seitsme punktiga lõpetanud Lass.

"Tuleb tõdeda, et naiskonna jõudmine EM-ile võrduks tänasel päeval veelgi suurema üllatusena, kui see oli kaks aastat tagasi, mil sinna pääsesime," ütles Vene. "Peale kogenud Kadri-Ann Lassi oli meil sel korral väga noor koondis ja see andis ka mängudes tunda. Tuleb anda aega neil kasvada ja seeläbi peaks tulevikus tekkima ka paremad võimalused."