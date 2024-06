Teppan: kuus tundi mässamist ja näppude vahele jäi musta pesu kott

Eesti koondis pidas Kuldliiga finaalturniiril kaks võitluslikku viiegeimilist kohtumist, ent mõlemal puhul jäädi vastasele valusalt alla. Tšehhid tundusid pronksimängus kohati tujust ära, kuid Eestil ei õnnestunud pakutud võimalusi võiduks vormistada.

Kolmanda geimi 33:31 paremusega läks Eesti 2:1 ette ja neljandas geimis oli seisult 24:22 kasutada kaks matšpalli. Valusal momendil eksis Renee Teppan, kes muidu tegi rünnakul väga sümpaatse esituse.

Eesti kaotas neljanda geimi 25:27 ja seejärel ka viienda 12:15, ehkki juhiti veel 10:8. Laupäeval viga saanud tšehhide ainus diagonaalründaja Patrik Indra tuli pühapäeval ikkagi platsile ja kogus lõpuks 26 punkti. Meeskondade statistilised näitajad olid mängu lõpuks sisuliselt võrdsed – otsustasid nüansid ja enesekindlus viimastel punktidel.

"Kui kellelgi on halb nädalavahetus, siis vaadake meie mängijaid," naeris Teppan, "Tegelikult, päeva lõpuks valus, jah, kindlasti, aga müts maha kõigi ees! Ausalt. Päris kõva asja panime, ma arvan, selle pundiga maha ja kahju, et kuus tundi mässamist ja näppude vahele jääb ainult musta pesu kott."

"Ei suutnud ära otsustada, ei suutnud seda mängu lihtsalt ära lõpetada," sõnas ka peatreener Alar Rikberg. "Meil oli kolmepunktiline eduseis neljanda geimi lõpus ja me olime kahe punktiga peal ka viienda geimi lõpus. Tagasivaatavalt võib selle kohta öelda, et need on mängud õppimiseks, arenemiseks."

Kuldliiga finaalis selgitavad võitja Horvaatia ja Ukraina. Eesti koondise suvi jätkub augustis toimuvate Euroopa meistrivõistluste valikkohtumistega.