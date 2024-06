Kolm matšpalli raisanud Eesti kaotas Kuldliiga pronksimängus Tšehhile

Avageimis tegi Eesti kaks tähtsat minispurti, kui kolm järjestikust punkti võideti nii seisul 8:7 kui 20:18. Tasavägiselt kulgenud teises geimis juhtis Eesti 13:12 ja 16:15 ning jõudis 21:21 viigini, aga tšehhid võitsid geimi viimasest viiest punktist neli.

Väga pikaks veninud kolmandas geimis tuli Eesti välja 15:19 kaotusseisust; seisul 31:31 võitles Eesti kolmel korral järjest blokis hiilgavalt, otsustava puute tegi Alex Saaremaa ning magusa geimivõidu tõi kolmandal katsel eestlastele Tšehhi autilöök.

Neljandas vaatuses võitis Eesti 9:9 viigiseisult kolm punkti järjest ning hoidis järjepidevalt kolme-neljapunktist eduseisu, kuid Tšehhi suutis veel 22:22 viigistada. Eesti teenis siis 24:22 edu, aga Märt Tammearu eksis servil ning Renee Teppan lõi auti. Kolmanda matšpalli lõid tšehhid Eesti blokist auti ning suutsid seejärel geimi võita.

Otsustavas geimis läksid kolm esimest punkti tšehhidele, kes saavutasid seejärel 5:1 ja 6:2 edu, aga Eesti teenis neli punkti järjest ning läks esimest korda juhtima seisul 9:8. Teppan lõi 12:12 peal palli pikaks, järgmisel punktil eksis Tammearu ning Tšehhi blokk tõi vastastele lõpuks võidu.

Eesti rünnakuid vedasid taaskord Renee Teppan ja Märt Tammearu – Teppani arvele kogunes 25 punkti (+14), Tammearu lisas 20 silma (+13). 12 punkti (+10) panustas Henri Treial. Pühapäeval oma sajanda koondisemängu pidanud Karli Allik panustas nelja silmaga.

Eesti algkoosseis: Robert Viiber, Renee Teppan, Karli Allik, Märt Tammearu, Andri Aganits, Henri Treial, libero Silver Maar.

Enne mängu:

Eesti andis laupäeval poolfinaalis finaalturniiri korraldajamaale Horvaatiale kõva lahingu, kuid pidi siiski viiegemilisest lahingust väljuma 2:3 kaotusega. Peatreener Alar Rikberg tõdes mängu järel, et tegemist oli tema treenerikarjääri ühe valusaima allajäämisega.

"Esimene emotsioon on selline, et eks ta üks mu treenerikarjääri valusamaid allajäämisi ole. Palju ilusaid hetki, palju rahulolu pakkuvat, aga millega ei taha hetkel rahul olla, on lõpptulemus," ütles Eesti juhendaja.

"Kindlasti olen rahul sellega, et võitlesime oma võimete kohaselt, vahepeal isegi võimete piiril. Tasavägine viiegeimine mäng, üksikud pallivahetused otsustasid - oleks võinud põrgata meie kasuks, oleks teisele poole läinud. Kahjuks täna sai napi võidu Horvaatia."

Pronksimängus on Eesti vastaseks Tšehhi, kes pidi teises poolfinaalis alla vanduma Ukrainale 0:3 (24:26, 16:25, 20:25).

Senisest 11-st omavahelisest mängust on koguni üheksa lõppenud Tšehhi võiduga. Viimati mindi vastamisi tänavu maikuus Kuldliiga põhiturniiril, siis kaotas Eesti 0:3.

Eesti koondise koosseis Kuldliiga finaalturniiril:

Sidemängijad: Robert Viiber, Markkus Keel

Diagonaalründajad: Renee Teppan, Timo Ander Lõhmus

Nurgaründajad: Märt Tammearu, Karli Allik, Tristan Täht, Kevin Saar

Temporündajad: Andri Aganits, Alex Saaremaa, Marx Aru, Henri Treial

Liberod: Silver Maar, Alari Saar