Rikberg: üks mu karjääri valusamaid allajäämisi

Eesti andis kodupubliku ees mänginud Horvaatiale kõva lahingu, kuid jäi siiski viienda geimi otsustavatel hetkedel vastasele alla. "Esimene emotsioon on selline, et eks ta üks mu treenerikarjääri valusamaid allajäämisi ole," ütles peatreener Alar Rikberg kaotuse kohta. "Palju ilusaid hetki, palju rahulolu pakkuvat, aga millega ei taha hetkel rahul olla, on lõpptulemus."

"Kindlasti olen rahul sellega, et võitlesime oma võimete kohaselt, vahepeal isegi võimete piiril. Tasavägine viiegeimine mäng, üksikud pallivahetused otsustasid - oleks võinud põrgata meie kasuks, oleks teisele poole läinud. Kahjuks täna sai napi võidu Horvaatia," jätkas juhendaja.

Rikbergi sõnul oli meeskond mängu alguses rabe ning esialgu ei suudetud Horvaatia blokki üle mängida. "See, mida ootasin, et lähme rünnakul otsima blokinäppe ja võtma julgeid otsuseid vastu ja teatud palle eesmärgiga punkt võtta ja skoorida - mängu alguses tihtipeale lõime hoopis blokki. Vastane sai liiga blokipunkte ja see oli see, mille pärast oli meil raske mängu sisse saada," sõnas Rikberg.

Pühapäeval mängib Eesti pronksimängus Tšehhi ja Ukraina poolfinaali kaotajaga. "Eks mul tuleb mehi motiveerida, vajalikud energiavarud üles leida. Tuleb saada võimalikult kiiresti puhkama, teha vajadusel oma protseduurid, et homme samamoodi võitlusvalmis olla," lõpetas treener.

Sidemängija Robert Viiber ütles, et koondis andis endast kõik. "Kõigepealt tahaks inimestele öelda, et ikkagi näitasime, et väärime seda kohta Final Fouris," ütles Viiber. "Andsime kõva võitluse ja tegime kõik võimaliku, et see endale saada. Lõpus läks natuke kehvasti. Viies geim on alati loterii, meil olid oma võimalused, aga ei suutnud neid ära lahendada."

ETV2 ja ERR-i spordiportaali otseülekanne pronksimängust algab kell 16.50.