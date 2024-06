Lõiv enne teist olümpiat: see on ikka ime, et suutsin punktid kokku korjata

"Ma olen ikka väga-väga õnnelik selle üle. Sest kolm aastat tagasi, kui uuele tsüklile peale läksime, ega ma ei mõelnud otseselt, et olümpia on peamine eesmärk," lausus Lõiv ERR-ile.

"Aga lõpuks tuli välja, et see kaks aastat oli ikka väga raske. Igasuguste autoõnnetuste ja vigastuste tagajärjel. See on ikka ime, et ma suutsin need punktid kokku korjata ja saan jälle olümpiale minna."

Urmas Lõiv nõustub, et teekond on olnud päris keeruline. "Seekord teadsime rohkem ette, mis toimub ja millele tähelepanu pöörata. Kus pingutada ja kus natuke lõdvemalt lasta. Aga seekord tulid suuremad tagasilöögid, eelkõige Janika autoõnnetuse näol ja ka samal aastal MM-il kukkumisest saadud vigastuse tõttu," ütles ta.

"Need röövisid päris mitu maailmakarikaetappi ja seetõttu ka hulga punkte. Kvalifitseerumine jäi suhteliselt viimasele hetkele. Töö, mis sai tehtud, on suur ja tänu sellele on ka emotsioon võimas. Kaks olümpiat, kaks kvalifitseerumist. See näitab kindlasti kvaliteeti."

Tokyo olümpiamängude järel proovis Janika Lõiv ära ka koostöö Prantsusmaa ja Hollandi profitiimidega, selle aasta märtsis otsustas koos Urmasega naasta vana ja eduka mudeli juurde ning lõpetada leping Hollandi profitiimiga.

"Alguses tundus mure igal pool mujal rohelisem. Meil oli ettekujutus, et kui lähed tiimi, siis on sul oluliselt rohkem võimalusi ja oluliselt vähem stressi. Kõik on parem," meenutab Urmas. "Kahjuks või õnneks need profiaastad näitasid, et tegelikult nii ei ole. Sealt tulevad juurde hoopis teised kitsaskohad ja stressiallikad, mis Janikat mõjutasid oluliselt rohkem."

Janikale tuli üllatusena, et võistkond vahetas olümpia-aasta eel pea kogu ratta ära. "Ainult raamisponsor jäi samaks. See mulle väga ei meeldinud, sest pidi hakkama uusi asju testima," selgitas ta.

"Need ei töötanud esimese hooga ja seepärast tundsin, et tahan teha viimast aastat enne olümpiat täpselt nii nagu ise tahan ja sõita sellise rattaga nagu ise tahan sõita, et tunda end mugavalt ja õnnelikult."

Tokyo olümpiamängudel tuli Lõivule 17. koht, Pariisis osaleb 36 naist. Mis on eesmärk? "Eks südames on palju salasoove. Aga üldiselt teen oma elu lihtsamaks sellega, et ma ei pane ainult üht eesmärki," vastas Janika. "Kindlasti on A-eesmärk, mis ihaldab medalit. Aga on ka B, C ja D. Ma arvan, et jääksin rahule, kui sõidaksin top kümnesse."

Pariisi olümpiamängudel stardib Janika Lõiv 28. juulil, enne seda lihvib vormi maailmakarikaetappidel.