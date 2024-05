Vene: üritasime, mis üritasime, aga jõudu jäi puudu

"Üritasime, mis üritasime, aga jõudu jäi puudu. Tundus, et jalga ei olnud ka all ja sisse ei viska. Kaua sa ikka jõuad kaitset mängida. Väsisime ära ka," sõnas Tartu Ülikooli peatreener Priit Vene ERR-ile.

Mis oleks Tartul kõige rohkem juurde vaja? "Eelkõige eelarvet," vastas Vene. "Siis järgnevad õiged käigud. Need asjad ikkagi maksavad ja maksid ka meistritiitli Cramole. Selline seis on elus."

Peatreeneri sõnul õnnestus neil sõelmängude jooksul oma esitust parandada. "Olid kõhklused õhus, kas saame üldse finaali. Saime. Mingi hetk saime asja jooksma, aga võib-olla natuke ei kannatanud seda lõppu ära," ütles ta.

"Tahtsime esimese seeria pealt kohe lööma minna ja hästi mängida. Paraku on elus nii, et osasid asju tuleb õppida ka kannatama. See päris hästi välja ei tulnud."