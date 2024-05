Seljavigastusega võidelnud Mülla loodab EM-ile saada: hüppevorm on väga hea

Mülla tegi pühapäeval ainult kuus hüpet: 4.05, 4.20 ja 4.35 ületas ta esimesel katsel ja läks seejärel otse 4.50 peale, mis jäi seekord alistamatuks. Tema nimel olev Eesti rekord on alates eelmise aasta veebruarist 4.55, teine oli neli meetrit ületanud Allika Inkeri Moser. Mülla on EM-i reitingupunktide edetabelis üsna piiri peal.

"Päike on lagipähe, hüppamine - eriti üksi - võtab palju energiat. EM-norm on 4.50 ja seepärast otsustasin seda ka hüpata. Ikka oleks EM oluline võistlus ja tahaks sinna minna. Eks ole näha, kas [karikavõistlused] toovad midagi juurde. Nutma ka päris ei hakka, Euroopas on meil päris karm võistlusplaan."

"Hüppevorm on isegi väga-väga hea, tunnen, et on jooks on tugev ja kindel, aga 4.35 hüppasin ühe teibaga ja siis võtsin teise, sest see jäi pehmeks," rääkis Mülla. "Meil on üks teivas vahelt puudu - järgmine teivas oli natuke liiga tugev. Peab vaatama, äkki leiab kuskilt selle vahepealse teiba, et ikkagi hüppama saada," rääkis ta võistluste järel ERR-ile.

Mülla jättis USA-s vigastuse tõttu välihooaja vahele, aga on otsustanud ookeani taga veel ühe aasta jätkata. "Mul oli jaanuari alguses seljaga probleeme ja seepärast otsustasin selle hooaja vahele jätta. Eestis sain teada, et on diski kummumine, paranemine võtab aega. Sain arstilt vastuse, et seda halvemaks teha ei saa, kui hüpata kannatab, siis võib hüpata."