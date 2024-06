Teivast lühendama pidanud Mülla: natuke on ikka valus, et finaali ei saanud

Mülla ületas kvalifikatsioonis algkõrguse 4.10 esimesel katsel, kõrgusel 4.25 läks tal vaja kaht katset, aga seejärel 4.40 ületas Mülla taas esimesel katsel. 4.50 oli paljulubav, aga kahjuks Müllal seda kõrgust ületada ei õnnestunud.

Mülla sai enda kvalifikatsioonigrupis seitsmenda koha ja kahe grupi kokkuvõttes jäi eestlanna jagama 16. kohta. Kõik edasipääsejad ületasid 4.50.

"4.40 peal oli väga hea hüpe, tundsin kohe, et enesekindlust oli. Aga 4.50 peal tegin esimese katse ära, mõtlesime, et teen edasi sama teibaga. Tegin teise katse ära, aga jäi natuke pehmeks, peaks võtma järgmise teiba. Aga sellega ma ei ole hüpanud," selgitas Mülla ERR-ile. "See on jälle see [probleem], et mul on üks teivas puudu. Ja mis me eile tegime, lõikasime umbes viis sentimeetrit teibast ära, et saaks seda pehmemaks teha. Tegelikult teivas kindlasti töötas palju paremini, lihtsalt ongi see, et ei olnud kogemust, kuidas see teivas käitub. Ei ole selles suhtes lugu."

"Eks see ikka natuke valus on, et finaali ei saanud. Kindlasti oli see mul suur eesmärk," tunnistas Mülla. "Aga ma arvan, et siit saab ainult paremaks minna, võistlusi on veel ees. Pead ei saa norgu lasta, tuleb edasi minna."