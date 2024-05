Kliimaprotestijad segasid Rooma tenniseturniiri

Keys oli Pietrangeli väljakul ehk tennisekompleksi suuruselt kolmandal areenil rumeenlanna vastu 6:2, 3:1 juhtimas, kui kliimaprotestijad mängu pooleks tunniks peatasid.

Oranžides vestides aktivistid grupist Ultima Generazione (Viimane Põlvkond) tungisid väljakule, kallasid maha vedelikku ja puistasid laiali konfette. Sama tegid kaks protestijat ka 12. väljakul, kus oli parasjagu käimas meeste paarismäng.

Turvatöötajad võtsid korrarikkujad kontrolli alla ja andsid üle politseile. Samal ajal evakueeriti tribüünidelt kõik pealtvaatajad, kelle hulgas oli lisaks teisigi protestijaid.

Turniiri kõneisik lausus uudisteagentuurile AFP, et vähemalt üks neist proovis oma jalad põranda külge liimida, et raskendada oma minema toimetamist.

"Mõistagi ei ole see hea tunne, kui oled väljakul, sest sinu esimene reaktsioon on seotud sinu enda turvalisusega," sõnas Keys, kes kohtumise hiljem 6:2, 6:1 võitis. "Ma arvan, et tsementliimi väljaku äärde toomise keelamine oleks hea algus."

"See on ilmselgelt midagi, mis on muutumas aina tavalisemaks ja mille juures peavad korraldajad mõtlema, kuidas seda takistada."

Keys läheb veerandfinaalis kokku maailma esireketi Iga Swiatekiga (Poola). Ülejäänud veerandfinaalides kohtuvad Coco Gauff (USA) - Zheng Qinwen (Hiina), Danielle Collins (USA) - Viktoria Azarenka ja Arina Sabalenka - Jelena Ostapenko (Läti).