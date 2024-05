Lehismetsa hoiab Kalev/Cramo juures korvpallist saadav emotsioon

"Siis olin üksi, pidin kõike tegema: mängijaid ravima ja treenima, soojendust läbi viima. Vormid, varustus; ma olin equipment manager, füsioterapeut ja ÜKE-treener kokku," meenutas Lehismets ERR-iga rääkides.

Lehismets on töötanud laskesuusa ja jalgpallikoondisega, Gerd Kanteri ja teistegi tippudega. Aga ennekõike on ta vist ikkagi kossumees, keda hoiab ala juures sealt saadav emotsioon.

"Ma olen naisega ka sellest kodus rääkinud, ta küsib, et "kaua sa jõuad veel olla?" Aga selline mäng nagu Prometei [vastu] Unibet Arenal viib aastast aastasse edasi, see emotsioon, mille sa meeskonnaga saad, on ülivõimas," kinnitab Lehismets.

Priit Lehismets on näinud korvpallureid erinevatest aastakümnetest ja oskab seetõttu vastata eksistentsiaalsele küsimusele, kas noored on siis tänapäeval nõrgad või mitte. "Eks mäng on kiiremaks läinud, aga Valmo Kriisa, Tanel Sokk, Kevin Lyde - nad olid ikka nii võimsad vennad, okei, kiiruses on väheke all, aga jõuga pole veel küll keegi nii alla jäänud, et kardinaalselt vahet näeks," sõnas Lehismets.

Ilma Lehismetsa ei kujuta Eesti korvpalli ettegi ja kui maratonimark on alla kahe ja poole tunni nagu temal, siis ilmselgelt ei ole tegemist naljamehega.