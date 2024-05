Kirsipuu: Mihkels ei näe tonte seal, kus neid pole, ta läheb läbi sealt, kus peab

Itaalia velotuuri esimene nädal on sõidetud. Üldarvestuses teeb oodault tegusid sloveen Tadej Pogacar (UAE Team Emirates). Hästi on alanud ka Madis Mihkelsi (Intermarche - Wanty) esimene suurtuur. ETV spordisaates käis olukorda analüüsimas Tour de France'il neli etapivõitu teeninud Jaan Kirsipuu.

Suurtest meestest kõigepealt. Tadej Pogacar on oma esimesel Girol võtnud edu sisse, see on peaaegu kolm minutit. Selle toore jõu vastu ei saa vist keegi peale tema enda ehk siis suures plaanis on see asi otsustatud.

Juba enne Girot, kui nägime startlist'i, siis reaalselt talle konkurenti ei ole. Aga sai alles esimene nädal läbi ja kõike võib juhtuda. Aga tõesti - kui tal ei juhtu mingit äpardust või terviseriket, siis ma ei näe küll kedagi, kes teda kokkuvõttes võita suudaks. Loomulikult tugevad konkurenttiimid üritavad otsida UAE tiimi nõrka kohta ja küllap nad selle ühel etapil leiavad ka, et kogu tiim raskustesse panna, aga ma usun, et nad suudavad ikkagi kõik ära kontrollida.

Igal juhul on Madis Mihkels olnud vägev. Ta alustas Girot hoopis teises rollis, Biniam Girmay lahtivedajana. Ja siis tekkis järsku võimalus hakata ise lõppe tegema. Meile meeldib asju suureks rääkida. Suures rattamaailma kontekstis... kui suur asi see on, et 20-aastane mees on olnud juba kolm korda kümne seas?

Ma ei oska nüüd statilistiliselt öelda, aga selge see, et tal on Giro siiani hästi läinud. Kuigi vahepeal oli päris halb kukkumine. Esimene sprindietapp oli kohe üheksas, siis kümnes, aga arvestades, et neli mittesprinterit olid napilt eest ära, siis ta tegelikult oli siis juba pundist kuues. Täna uuesti juba päris kuues. Saab kenasti hakkama.

Kas see, et 20-aastane mees teeb rattamaailmas suuri tulemusi, on veel üllatus või näeme, et vanus läheb kogu aeg nooremaks?

Pigem läheb jah, sest mehi võetakse otse juunioridest World Touri tiimidesse. Madis tegi ühe aasta Tartu tiimiga ja siis läks, aga juba juunioride klassi lõpus olid silmad peal ja kõik jälgisid teda. Seda juhtub järjest rohkem, sest treeningmetoodikat push'itakse järjest rohkem juba juunioride klassis. Areng toimubki natuke varem.

Räägime natuke tema sõitjaprofiilist ka. Spordidirektor mainis, et tal on positsioneerimise osas väga hea nina. Kuidas sinu kogemusele tuginedes see hea positsioneerimine lõpuspurtideks käib? Kiirustel 50-70 kilomeetrit tunnis.

Nagu sa ütlesid, hea nina, platsinägemine, ratta valitsemisoskus. Et julged võtta võib-olla mõne manöövri ette, mida mõni teine ei julge. Nagu praegugi näha, siis pusib täitsa üksinda, aga tuleb kaks korda pundist kuuendaks - saab hästi hakkama.

Näitab, et ta julgeb võtta väga suuri riske?

Ta ei võtagi väga suuri riske enda jaoks. Lihtsalt mõnele teisele tundub sealt kuskilt vahelt läbi minek jube risk - tegelikult võib-olla ei ole. Mõni näeb tonti seal, kus seda ei ole, aga tema neid tonte ei näe lihtsalt. Läheb sealt läbi, kus peab.

Kas tal on siledas sprindis ka variant? Kas see tänane oli tema lagi või tema sprindid on ikkagi need, kus küpsetatakse toored sprinterid ära?

Kuigi täna oli suhteliselt pikk etapp ja raske lõpuga ning osad sprinterid võib-olla natuke olidki pehme jalaga, aga pigem ütleks, et eriti, kui ta seal üksi pusib, on tema lagi. Tema ees ja taga olid sileda peal paberil palju kiiremad mehed. Loomulikult hea õnnega, kui ta väga hea ratta tuulde, siis see on jube võimas vedur. Nagu täna Olav Kooij sattus selle mehe tuulde ja suutis napilt välja tulla. Madis sealt võib-olla välja tulla ei suudaks, aga siis ta oleks näiteks top kolm. See on teooria.

Nähes tema esitusi siin Girol. Millist nõu sa Madisele praegu annaks? Kuidas neid lõppe veel paremini teha?

Kui vaadata tänast etappi, siis ta oleks pidanud enne viimast U-kurvi olema veel natuke eespool. Mine tea, oleks veidi parema positsiooni saanud. Ta tuli tagant, mis ei ole alati ka halb, sest eest võetakse hoog üles ja siis tagant see punt, kui võtab hoo üles, kipub pigem esimestest üle sõitma, aga täna jäi ta natuke võib-olla liiga kaugele, et veel paremat kohta saada. Aga ma ütlen, et üksi pusides on see väga raske.

Kindad tuleb kätte panna.

Jah.

Siis ei tule kukkumisi.

Kukkumisi võib ikka tulla, aga siis jäävad pihud terveks.

Mainisid ka suuri ässasid. Jonathan Milan. Kogu see suur sprinterite punt on siin Girol kohal. Mis sa arvad, kas Madisele on ka väga suured tiimid pannud silma peale, arvestades, et Intermarche umbes kümnemiljonilise eelarvega on üks väiksemaid World Touri tiime?

Ma tean vähemalt kahte tiimi, kes tunnevad väga suurt huvi, aga ma ei saa nendest rääkida.

Need on suured tiimid?

Need on kindlasti suuremad tiimid.

Intermarche spordidirektor mainis, et võiduta ei taha nad jääda. Mainis ka Madist. Kas hea õnne korral võiks Madis Girol ka etapivõitu rünnata?

Järgmisel nädalal on veel kaks sprindietappi, aga ma ei vaadanud täpselt nende profiile. Ja siis on üks selline etapp, kus ta superhea jalaga võiks ka hakkama saada, aga ma arvan, et sealt tuleb äraminekuetapp. Mingi suur grupp lastakse minema. Kui tal õnnestub sinna gruppi saada ja tal on superjalg, siis see etapp võiks talle sobida. Aga seal on vaja õnne võib-olla rohkem kui jõudu.

Nii et sa ei ütle, et see on võimatu ülesanne.

Kõik on võimalik.

***

Pieter Vanspeybrouck

Intermarche - Wanty spordirektor

"Ta on väga talendikas ja hea rattur, aga ta mõtleb ka tiimi edule. Kui me palume tal aidata Biniami, siis see pole Madise jaoks mingi probleem. See on märk professionaalsusest. Kindlasti tuleb veel tema aeg, juba praegu Girol. See on tema võimalus. Ta on oma vanuse kohta väga professionaalne. Tal on ka väga hea karakter. Nii mina kui kogu tiim oleme tema üle väga õnnelikud. Ta alati kuulab ja on avatud uutele asjadele. Temaga on alati võimalik rääkida. Ta võib olla edukas siledatel sprintidel, aga eelkõige avaldub tema tugevus rasketel etappidel, kus tal on võimalik etteotsa jõuda. Tema võimalused suurenevad ka ülesmäge sprindifinišites."

Kas see on sinu jaoks üllatav, et ta tegi nii head lõpud siledatel sprintidel?

"Ausalt öeldes mitte väga, sest tal on annet ennast hästi positsioneerida. Ta oskab seda väga hästi. Mõnikord võtab see temalt palju jõudu ära, aga sileda maa sprintidel on sageli positsioon palju olulisem kui see, et sa tuled kaugelt. Siis sa oled sageli juba kaotanud. See ei olnud minu jaoks üllatav, aga kui mu käest küsida, kas ta suudab võita siledaid sprinte, siis alati on pundis keegi, kes on temast kiirem, ent ta suudab end hästi positsioneerida. Meil ei ole enam jõudu, et teda lahti vedada, sest meil on noor tiim, kes pole ehk nii tugev, et meil on jõudu, et Madis viia heale positsioonile. See on taktika, mida peame Girol järgima."