Girol läbi valu häid kohti noppiv Mihkels: tulemused tõstavad motivatsiooni

Mihkels on oma karjääri esimest suurtuuri alustanud tugevate esitustega, kui jõudis avanädalal kolmel sprindietapil esikümnesse ning lõi pühapäeval üle ka Andrus Augi käes olnud Eesti sprinterite kõigi aegade parima tulemuse Girolt, kui saavutas kuuenda koha.

"Üldine emotsioon on hea, võin rahule jääda," rääkis Mihkels Giro esimesel puhkepäeval ERR-ile. "Olen oma esitustega rahul, kolm korda esikümnesse tulla ei ole üldse halb. Eks see tõstab motivatsiooni - kui tulemust ka ei oleks, siis poleks ka tuju nii hea."

Velotuuri neljandal etapil saavutas Mihkels üheksanda, päev hiljem kümnenda koha. Pühapäevasel künklikumal etapil ennustasid mõned asjatundjad 20-aastast eestlast juba n-ö "mustade hobuste" sekka, lõpuks teenis ta kuuenda koha.

"Otseselt kripeldama ei ole midagi jäänud, aga oleme siin juba mitu meest kaotanud, kaasa arvatud ühe lead-out mehe [sprindirongi lahtivedaja - toim]. Pean üksi pusima, mõnes mõttes paremini teha on keeruline, mitte võimatu, aga keeruline. Hea õnne korral võiks veel paremini minna, aga midagi kripeldama pole jäänud," kinnitas Mihkels.

Ilusat avanädalat jääb siiski varjutama kuuenda etapi raske kukkumine, kus Mihkels tegi viga kogu vasakule jalale ning ka vasaku käe peopesale ja tunnistas, et enesetunne on üsna kehv. "Ilma valuta sõita ei saa, eriti trennis, võistluse ajal mõtled sellele võib-olla vähem. Eile [pühapäeval] viimased 20 km ei mõelnud sellele üldse, aga kogu ülejäänud päev oli kannatamine. Magamine on kannatamine. Kui ma päev otsa ennast ratta seljas hästi ei tunne, siis kasuks ta kindlasti ei tule. Lõpuadrekaga kadus suur valu ära, aga pärast seda oli kohe tagasi," tõdes Mihkels.

Et veelgi kõrgemate kohtade nimel sõita, peab ennast lõpuspurdis - eriti oma lead-out mehe puudumisel - haakima kõige tugevama sprinteri sappa, kelleks on Mihkelsi arvates 23-aastane ja 193 cm pikk Jonathan Milan. Tippsprinterite keskel tunneb eestlane end aga igati koduselt.

"See on tase, mida ma olen regulaarselt võimeline sõitma," sõnas ta. "Eilne sõiduosa ei olnud ka lihtne, seal oli mitmeid tõuse vaja üle elada ja mõned sprinterid jäidki maha. Tean, et saan positsioonivõitlusega ilusti hakkama, jõudu on ka piisavalt, et korralik koht ära tuua."

Ka uus nädal toob sprinteritele võimalusi, näteks juba kolmapäevasel 207-kilomeetrisel laugel etapil.