Raplamaal võidutsesid Vaidem ja Uibokand

65-kilomeetrisel Grand Prix distantsil pandi kohe stardist tempo peale ning juba viiendal kilomeetril oli teistelt eest sõitnud seitse ratturit, kust omakorda hakati järjest maha jääma. Lõpuks olid ette jäänud vaid Vaidem, Siim Kiskonen ja Peeter Tarvis. Kuna Tarvisel läks rehv puruks, jagasid finišispurdiga esikoha Vaidem ja Kiskonen, kellest sedapuhku noppis võidu viljandlane (Vaidem). Mõlema ratturi ajaks mõõdeti kaks tundi, 32 minutit ja 42 sekundit. Tarvis kaotas lõpuks parimatele 36 sekundiga.

"Sõit oli minu jaoks üpris lihtne, sest tegime ühtlaselt tööd ja kordagi rasket momenti polnud," ütles Vaidem võistluse järel. "Teist korda Keava mägedesse minnes üritasin konkurente maha jätta, aga Kiskonen püsis nagu takjas minus kinni. Lõpus käis kassi-hiire mäng ja mina tegin ilmselt finišikurvis õigema lükke ja sain esimesena sinna hooga sisse. Sealt panin lõpuni nii nagu tuli. Rada meeldis mulle väga, sest siia oli sisse põimitud uusi lõike, mis olid minu jaoks võõrad. Singlitel pidi korralikult keskenduma, et mitte vigu teha."

Naistest oli kõige kiirem üldarvestuses 38. positsioonil lõpetanud Uibokand ajaga kaks tundi, 59 minutit ja 33 sekundit. Teise koha teeninud Ann-Christine Allik kaotas talle viie minuti ja 56 sekundiga ning kolmandana lõpetanud Laura Lepasalu kaheksa minuti ja seitsme sekundiga.

"Väga raske oli," rääkis Uibokand. "Üks asi, mis tegi sõidu raskemaks, oli see, et ma ei olnud rajaga tutvunud. Nädal läks lihtsalt tervise turgutamiseks. Aga rada oli põnev ja eriti seepärast, et ma ei ole viimastel aastatel Rapla poole sattunud ja siin oli palju muudetud. Võib-olla oli natuke palju raputavaid põllulõike, aga muidu oli põnev. Teisi naisi ei näinud sõidu ajal ja pigem tegelesin iseendaga."

Vahefiniši parim oli üldarvestuses neljandana lõpetanud Gert Jõeäär, mäefinišis ei olnud vastast Tarvisele ning kiirenduskilomeetri nobedaimad olid Rando Marten Evendi ja Uibokand.

48-kilomeetrisel distantsil võidutses üldarvestuses Ivo Irbe (1:55.40), edestades Rünno Raadlat (+1. 34) ja Herlen Kajo (+4.41). Naistest olid kiireimad Marii-Isabel Allikberg (2:35.09), Ülle Luiks (+3.11) ja Maarja Vuin (+7.48).

23 kilomeetri pikkusel poolmaratonil teenis esimese koha Magnus Normak (1:01.07), jättes finišis ühe sekundiga selja taha Uku Järve. Kolmandana finišeeris Silver Semjonov (+0.57). Tüdrukutest võitis üldarvestuses Marta Mõttus (1:07.54), edestades Linda Silmere (+2.12) ja Roosmarii Pesorit (+3.40).

M-50 liidrisärgi pälvis Virgo Karu ja N-45+ liidrisärgi Ülle Luiks. Lastesõitude parimad olid Carl Christer Irbe ja Karolina Lilenbach.

Estonian Cupi sarja teine etapp, Valga/Valka Rattamaraton peetakse 8. juunil. Ühtlasi on tegemist Eesti ja Põhjamaade meistrivõistlustega gravelis.