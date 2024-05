Pogacar näitas temposõidu viimasel tõusul võimu, Mihkels viimane

40,6 kilomeetri pikkusel temposõidul oli Pogacar esimeses vaheajapunktis Filippo Gannast (INEOS Grenadiers) 44 sekundit aeglasem ning teises punktis 47 sekundit aeglasem, kuid seejärel sai sloveen pöörase hoo sisse ning lõpetas distantsi ajaga 51.44.

"Tundsin end hästi ja alustasin aeglasema tempoga, pidin rattaga harjuma," sõnas Pogacar. "Hoidsin lihtsalt viimase tõusuni tempot ja siis panin gaasi põhja. Olen superõnnelik, teadsin, et see tõus sobib mulle paremini kui Pippole (Ganna - toim), seega mul oli kohe eelis - see oli nii järsk tõus."

