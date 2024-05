Mihkels tuli Itaalia velotuuri etapil kümne hulka

Teisipäevane etapp tõotas olla sprinterite leib, aga neli kilomeetrit enne lõppu ründas ootamatult itaallane Filippo Ganna (Ineos Grenadiers), kes püüti mõnisada meetrit enne finišijoont siiski kinni.

Pika spurdi toel teenis etapivõidu teine itaallane Jonathan Milan (Lidl - Trek; 4:16.03), kes edestas austraallast Kaden Grovesi (Alpecin - Deceuninck) ja sakslast Phil Bauhausi (Bahrain - Victorious).

Nende ja viimastel kümnetel meetritel esikümnesse pressinud Mihkelsi vahele jäid ka Olav Kooij (Team Visma | Lease a Bike), Tim Merlier (Soudal Quick-Step), Davide Ballerini (Astana Qazaqstan), Fernando Gaviria (Movistar) ja Enrico Zanoncello (VF Group - Bardiani CSF - Faizane).

Mihkels pidanuks sel velotuuril töötama lõpuspurtides Biniam Girmay lahtivedajana, aga kuna eritrealane kukkus umbes 60 kilomeetrit enne lõppu ja jättis velotuuri pooleli, sai Mihkels šansi ise üritada.

"Sprint tuli enam-vähem välja," ütles Mihkels etapi järel EJL.ee-le. "Ganna rikkus natuke vasakus ääres minu jaoks sprinti, kuna pidin pidurdama ja tast mööda minema. Mõned kohad läksid sinna kaotsi."

Girmay katkestamise järel võtab Mihkels sobilikel etappidel sprinterirolli üle. "Biniamist on väga kahju. Hetkel ei tea, mis tal täpselt on, aga juttude järgi kõige hullem ei ole. Kindlasti kaotasime oma suurima võimaluse siin tuuril etappi võita, aga muus osas arvan, et jääb plaan samaks," lisas Mihkels.

Velotuuri kokkuvõttes jätkab liidrina Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), kes ületas finišijoone 30. kohal. Tema edu on britt Geraint Thomase (Ineos Grenadiers) ees endiselt 46 sekundit.

Kolmapäeval on Itaalias kavas viies etapp marsruudil Genova - Lucca (178 km). Distantsi esimesel poolel tuleb ületada ka üks kolmanda kategooria tõus, aga viimased paarkümmend kilomeetrit kulgevad üksnes allamäge.