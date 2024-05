Madis Mihkels jõudis taas Itaalia velotuuril esikümnesse

Kui sõita oli üle 100 km, sõitsid eest neli ratturit – Benjamin Thomas (Cofidis), Michael Valgren (EF Education-EasyPost), Enzo Paleni (Groupama-FDJ) ja Andrea Pietrobon (Polti-Kometa). Vahepeal kasvatati edu pooleteisele minutile ja kuigi lõpus kahanes vahe peagrupiga jõudsalt, suutsid jooksikud siiski ette jääda. Esimesena ründas Pietrobon, kuid enne finišijoont said Thomas ja Valgren ta siiski kätte. Etapivõidu võttis Thomas Valgreni ees ning Pietrobon pidi leppima kolmanda kohaga. Neljandana lõpetas Paleni, kaotades esikolmikule kolme sekundiga. Peagrupp jõudis lõpuks 11 sekundi kaugusele, Mihkels sprintis end kümnendaks.

Peagrupis lõpetas ka Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), kes säilitas roosa liidrisärgi, edestades Geraint Thomast (Ineos Grenadiers) 46 ja Daniel Felipe Martinezt (Bora-hansgrohe) 47 sekundiga.

Päev varem üheksanda koha saanud Mihkels tõusis üldarvestuses 98. kohale.

Neljapäeval on kavas 180 km pikkune etapp Viareggiost Rapolano termesse, sõidu esimene pool kulgeb siledal maal, aga teine pool on mägisem, kavas on kaks neljanda kategooria tõusu.

