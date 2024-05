Mulgi rattamaratonil võidutsesid Josten Vaidem ja Janelle Uibokand

Võistlusel osales üle 1000 ratturi, lisaks kolmel eri pikkusega distantsil võistelnud 877 osalejale lustis laste jaoks ettevalmistatud radadel ka 181 mudilast.

Pikima, 65 km pikkuse XXL-sõidu algfaasis püsis koos kuue-seitsmeliikmeline juhtgrupp, kuid esimestel kitsamatel singlitel suutis pundist lahti rebinud Josten Vaidemiga (Fixus) kaasa minna vaid Siim Kiskonen (Vap Ventilatsioon). Veidi hiljem pudenes Vaidemi küüdist ka tema ning nii lõpetas koduradadel sõitnud Vaidem sõidu üksinda ajaga 2:29.48. Kiskonen põrutas ühel lõigul puusse ning pidi mööda laskma ka Peeter Tarvise (Veloplus), kes jõudis pärale teisena, aeg 2:32.11. Kiskonen finišeeris kolmandana ajaga 2:33.58.

"Võit tuli üsna kindlalt ning on õige magus, sest see on minu esimeseks võiduks kodusel Mulgi rattamaratonil. Hindan seda võitu enda jaoks väga kõrgelt," oli Vaidem õnnelik.

Naistest sõitis end esikohale Janelle Uibokand (Spordipartner Racing Girls) ajaga 3:04.25, teisena lõpetas Mari Kruuser (RedBike Team), aeg 3:15.00 ning kolmanda koha tõi samuti RedBike tiimile Õnne-Liina Jakobson ajaga 3:24.18.

"Stardis ma ühtki konkurenti ei näinud ega näinud kedagi ka rajal. Sõit oli tehtud varasemate aastatega veidi kergemaks, mistõttu tuli ka tänane võit veidi kergemini kätte," sõnas naiste võitja Uibokand.

4 7km pikkuse põhisõidu võitis alles M16 klassi kuuluv Hugo Hendrik Orav (Porter Racing) ajaga 1:48.36, naiste sama sõidu kiireim oli ajaga 2:08.16 lätlanna Beate Kovgere. 21 km pikkuse poolmaratoni kiireimad olid Magnus Normak (KJK) ajaga 41.05 ja Läti tüdruk Linda Elizabete Brilte, aeg 45.49.

Eesti maastikurattasarja järjekorras teine etapp peetakse juba 19. mail Rõuges, kui rattureid ootab 26. Rõuge rattamaraton.