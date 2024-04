Verstappen lisas Hiina GP oma pikka võitude nimekirja

Eesti aja järgi laupäeva varahommikul sprindisõidu võitnud Verstappen teenis põhisõiduks samuti esikoha ning pühapäeval seda ei loovutanud, läbides 56 ringi ajaga .

Tegemist oli Verstappeni esimese võiduga Hiina GP-l, 2017. aastal lõpetas ta kolmandana, kuid polnud pärast seda enam pjedestaalile jõudnud. Koroonaviiruse tõttu Hiinas 2020-2023 aastail ei võisteldud.

Verstappeni järel finišeeris ühtlasi Red Bulli kaksikvõidu rikkunud McLareni piloot Lando Norris, kes kaotas võitjale 13,724 sekundiga. Sergio Perez (Red Bull) kaotas tiimikaaslasele finišis 19,160 sekundiga.

Neljanda koha teenis Charles Leclerc (Ferrari; +23,623), viiendaks jäi Carlos Sainz Jr. (Ferrari; +33,983), kuuenda koha sai George Russell (Mercedes (+38,724), seitsmes oli Fernando Alonso (Aston Martin; +43,414) ning kaheksanda koha pälvis Oscar Piastri (McLaren; +56,198).

Põhisõidu kvalifikatsioonis põrunud ja 18. stardikoha teeninud Lewis Hamilton (Mercedes) kerkis südika sõiduga üheksa koha võrra ning lõpetas üheksandana, kaotades võitjale 57,986 sekundiga. Valtteri Bottas (Kick Sauber), Yuki Tsunoda (RB) ning Daniel Ricciardo (RB) pidid sõidu katki jätma.

Finišis leidis aset südantsoojendav juhtum, kui Hiina publik tervitas 14. koha teeninud kohalikku meest Zhou Guanyud (Kick Sauber; +1.11,689), kes oli ise 20 aastat tagasi pealtvaatajana raja ääres.

The emotions overflow for @ZhouGuanyu24 ❤️



Twenty years after being a kid in the crowd, he thanks the Chinese fans for their support #F1 #ChineseGP pic.twitter.com/6qC7lhNi0i