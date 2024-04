Sprindi võitnud Verstappen sai põhisõiduks esimese stardikoha, Hamilton 18.

Teisest reast startinud Verstappen asus koheselt esikohta jahtima ja oli juba kolmandaks ringiks Carlos Sainzist (Ferrari) möödunud. Seitsmendal ringil pääses ta mööda Fernando Alonsost (Aston Martin) ning jättis üheksandal rajal selja taha ka Lewis Hamiltoni (Mercedes).

Hollandlane püsis seejärel esikohal ning lõpetas 19-ringilise sprindi ajaga 32.04,660, edestades Hamiltoni 13,043 sekundiga ning 16. ringil esikolmikusse kerkinud tiimikaaslast Sergio Perezi 15,258 sekundiga.

Verstappen teenis oma kaheksanda sprindisõidu ning kogus sellega kaheksa punkti, Hamilton teenis seitse ja Perez kuus. Punktidele sõitsid end veel Charles Leclerc (Ferrari; +17,486), Sainz (+20,696), Lando Norris (McLaren; +22,088), Oscar Piastri (McLaren; +24,713) ning George Russell (Mercedes; +25,696).

#F1SPRINT CLASSIFICATION Verstappen seals the eighth Sprint victory of his career #F1 #ChineseGP pic.twitter.com/Hwzxk3FEeN

Verstappeni hoog mõne tunniga ei raugenud ning ta teenis esikoha ka põhisõidu kvalifikatsioonis, kus ta viimases sessioonis ajaga 1.33,660 lõpetas. Tegemist oli hollandlase viienda järjestikuse kvalifikatsioonivõiduga, hooaja esimese viies ajasõidus on varasemalt võidutsenud vaid Mika Häkkinen, kes tegi seda 1999. aastal.

Ainsana alistas minuti ja 33 sekundi piiri veel tema tiimikaaslane Perez (+0,322), kolmanda koha teenis Alonso (+0,488) ning teisest reast stardib veel Norris (+0,505).

Lewis Hamilton sai esimeses sessioonis hakkama ajaga 1.35,573, millega teenis 20 sõitja konkurentsis 18. koha. Esimese sõiduga piirdus ka kodupubliku ees võistlev Guanyu Zhou (Kick Sauber; 1.35,505), kes stardib 16. kohalt.

Enne pühapäevast põhisõitu on Verstappen 85 punktiga sarja üldliider, Perez on 70 punktiga teine ja Leclerc 64 punktiga kolmas. Põhisõit algab Eesti aja järgi pühapäeva hommikul kell 10.00.

QUALIFYING CLASSIFICATION



Five poles in a row in 2024 for Max Verstappen #F1 #ChineseGP pic.twitter.com/NdIRvnHzMW