Verstappen edestas sprindis Hamiltoni ja Perezi

Teisest reast startinud Verstappen asus koheselt esikohta jahtima ja oli juba kolmandaks ringiks Carlos Sainzist (Ferrari) möödunud. Seitsmendal ringil pääses ta mööda Fernando Alonsost (Aston Martin) ning jättis üheksandal rajal selja taha ka Lewis Hamiltoni (Mercedes).

Hollandlane püsis seejärel esikohal ning lõpetas 19-ringilise sprindi ajaga 32.04,660, edestades Hamiltoni 13,043 sekundiga ning 16. ringil esikolmikusse kerkinud tiimikaaslast Sergio Perezi 15,258 sekundiga.

Verstappen teenis oma kaheksanda sprindisõidu ning kogus sellega kaheksa punkti, Hamilton teenis seitse ja Perez kuus. Punktidele sõitsid end veel Charles Leclerc (Ferrari; +17,486), Sainz (+20,696), Lando Norris (McLaren; +22,088), Oscar Piastri (McLaren; +24,713) ning George Russell (Mercedes; +25,696).

Laupäeval peetakse Hiinas Shanghai ringrajal veel põhisõidu kvalifikatsioon.

#F1SPRINT CLASSIFICATION



Verstappen seals the eighth Sprint victory of his career #F1 #ChineseGP pic.twitter.com/Hwzxk3FEeN