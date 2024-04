Heiko Rannula: Ventspils on väga sitke sats

"Poolfinaalseeria võib kokku võtta nii, et Ventspils on väga sitke sats. Ütlen ausalt, et täna olime närvilised ja rünnakul krampis, aga hoidsime end esimesel poolajal mängus ja teisel poolajal kerkisid esile liidrid, kes tõid ka rünnakul ära," muljetas Rannula mängu järel.

Kalev kohtub laupäevases finaalis tiitlikaitsja BC Prometeiga. Põhihooaja esimeses omavahelises mängus pidi Kalev vastu võtma 72:103 kaotuse, aga teises mängus teeniti 80:65 võit.

"Kindlasti on see minu karjääri üks tähtsamaid mänge. Minu karjäär on üsna lühike veel olnud, nii et igasugused finaalid on minu jaoks suured. Eriti selline võimalus – koduväljakul ja väga tugeva meeskonna vastu. Kindlasti on see väga motiveeriv kogu meeskonnale," märkis kalevlaste juhendaja.

Finaalmäng toimub juba sel laupäeval Unibet Arenal. "Me ei saanud finaaliks liiga palju ette planeerida. Võtsime päev korraga. Tegime endale elu raskemaks, kui see oleks võinud olla, aga selline see play-off on," jätkas Rannula.

"Midagi kerget ei tule ja võib-olla oleks liigne ootamine pigem kahjuks olnud. Äkki ongi hea, et saame praegu selle ühe rütmi alt finaalile vastu minna."