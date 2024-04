Mihkels: mullu väga ei teatud, kes ma olen - sel aastal enamik teavad

Mullu Saksamaa velotuuril etapi võitnud alles 20-aastase Mihkelsi tänavuse hooaja võidusõidud on näidanud, et ta on maailma maanteesõidu paremikus arvestatav konkurent kõigile. Silmapaistev on äsjane Pariis-Roubaix' ühepäevasõidu kümnes koht, kuhu kõrvale võib panna näiteks Pariis-Nice'i velotuuri etappide viienda või üheksanda koha.

"Võitu veel jah, sel aastal pole. Loodan, et tuleb," lausus Mihkels ERR-ile. "Aga olen saavutanud häid ja kõrgeid kohti kõrgetasemelistel sõitudel, millega eelmisel aastal nii palju hakkama ei saanud. Eelmisel aastal väga ei teatud, kes ma olengi. Sel aastal enamus teavad. Oskavad nimepidi kutsuda, kui on vaja. Mingi tuntud pundis on tulnud."

Belgia profiklubi on Tartust pärit Mihkelsi sõitudega rahule jäänud ja nüüd algab pärast nädalast puhkust kodumaal tõsine ettevalmistus elu esimeseks suurtuuriks - 4. mail algab Giro d'Italia.

"Enamus rattureid saavad hakkama, siis ju ma saan ka. Ma seda otseselt ei karda, aga kindlasti saab olema väga raske," sõnas ta. "Mida olen kuulnud teistelt - peale kahte nädalat on ropp väsimus. Viimane nädal on ikka puhas kannatamine ja seal tulevad need vahed sisse. Eriti üldarvestuse vendadel: et kes on veel värskem ja suudab paremini taastuda."

Juuli lõpus osaleks Mihkels meelsasti Pariisi olümpia grupisõidus, kus Eesti saab välja panna ühe jalgratturi.

"Profiili poolest meenutab natuke sellist Belgia ühepäevasõitu. Meenutab profiili poolest natuke sellist Belgia ühepäevasõitu. Nagu Flandria tuur, mis pikkuse poolest vist ka sama 270 kilomeetrit, kui ma ei eksi," kirjeldas ta.

"Flandriat pole siiamaani veel ise sõitnud, aga sarnaseid võidusõite küll - iseenesest võiks nagu sobida. Juhul, kui olümpial sõidan, siis jah, olen selleks valmis. Mu meeskond on sellega arvestanud ja pannud mulle enne veel ühe velotuuri Belgias ettevalmistuseks."