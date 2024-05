Mihkelsi tiim sihib Girol etapivõite, pilgud on pööratud Pogacarile

107. korda sõidetava Giro d'Italia avatseremoonia ning tiimide esitlus toimus neljapäeva hilisõhtul Torinos.

Velotuuri starti on tulemas 22 kaheksa-liikmelist meeskonda ehk 176 ratturit. Koguni kolmandik neist osalevad Girol esimest korda. Vanim osaleja stardinimekirjas on 41-aastane Domenico Pozzovivo ja üks noorimatest 20-aastane Madis Mihkels.

"Viimane ettevalmistus Hispaanias läks hästi. Ilmad olid head, sai ilusti trenni teha. Treeningtunde tuli piisavalt. Ma arvan, et olen Giroks valmis ja ootan seda väga," rääkis Mihkels ERR-ile.

"Meie tiimi eesmärgiks siin on etapivõidud. Oma isiklikus plaanis ma arvan sama, et kui hea tiimi koostöö näol suudame etapivõidu ära võtta, siis võib rahule jääda."

Intermarche klubi, mille värvides sõidab Mihkels, on tänavusel Girol üks paljudest tiimidest, kes panustavad eelkõige edule üksikutel etappidel.

Üldvõidust rääkides on pilgud pööratud 25-aastase Sloveenia ratturi Tadej Pogacari poole. Kahekordne Tour de France'i võitja läheb jahtima haruldast duublit ning soovib võita samal hooajal nii Touri kui ka Giro.

"Pogacar on kindlasti suurim favoriit siin. Ta on seda terve see hooaeg juba ja kõik need varasemad hooajad näidanud, et talle on raske ära teha. Selleks ei ole paljud ratturid maailmas võimelised," analüüsis Mihkels.

"Aga see on suur tuur - kolm nädalat, et ta ei ole seda tuuri veel võitnud ja kõike võib juhtuda. Geraint Thomas ja seal on tegelikult teisigi rattureid veel, kes kindlasti lähevad võidumõtetega starti."

Esimese etapi võitja saab selga liidrisärgi laupäeval Torinos. 21-etapiline võidusõit lõpeb 26. mail Roomas.