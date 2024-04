Suure edu maha mänginud Nuggets kaotas ka läänekonverentsi esikoha

Äsja läänekonverentsi tippude heitluses Minnesota Timberwolvesi alistanud Nuggets ja Spurs pidasid San Antonios maha tasavägise avapoolaja, kuid Nuggets suutis teise veerandi viimastel minutitel 15 punktiga juhtima minna. Kolmandal veerandil paisus vahe veel 23-punktiliseks, kuid Spurs jõudis otsustava veerandi eel kümne punkti kaugusele.

Neljandal veerandil juhtis Nuggets korra veel 17 punktiga, kuid siis sai südikas Spurs hoo sisse ja jõudis nelja minutiga viie silma kaugusele. Nuggets säilitas seejärel väikest eduseisu, kuid võitjana väljus siiski Spurs, kes läks Devonte' Grahami viskest üheksa kümnendiksekundit enne mängu lõppu juhtima.

Nuggets ei jõudnud seejärel viie sekundiga palli mängu panna ja suurest kaotusseisust välja tulnud Spurs teenis kodupubliku ees suurepärase 121:120 (32:31, 18:37, 37:32, 34:20) võidu.

Suure tõenäosusega hooaja parimaks uustulnukaks valitav Victor Wembanyama tegi taaskord suurepärase mängu, kui kogus 34 punkti, 12 lauapalli, viis korvisöötu, kaks blokki ja ühe vaheltlõike. Grusiin Sandro Mamukelašvili tegi 21 punkti ja 12 lauaga kaksikduubli, võiduviske tabanud Graham lõpetas 11 punktiga, millest kaheksa tulid viimasel veerandil.

Kõige väärtuslikuma mängija auhinna favoriit Nikola Jokic panustas Nuggetsi eest 22 punkti, 12 tulemusliku söödu, seitsme lauapalli, kahe vaheltlõike ja ühe blokiga. Jamal Murray oli 35 punktiga üleplatsimees.

Vaata pingelist lõpplahendust siit:

Spursi võimas tagasitulek avas omakorda ukse läänekonverentsis esikohta jahtivatele Oklahoma City Thunderile ja Minnesota Timberwolvesile. Nuggets oleks võiduga esikoha suunas suure sammu astunud, kuid pärast Thunderi 125:107 võitu Milwaukee Bucksi üle ja Timberwolvesi 109:106 võitu Atlanta Hawksi üle on kõik kolm meeskonda kogunud 56 võitu ja 25 kaotust.

NBA ajaloos pole varem mäng enne põhihooaja lõppu kolm meeskonda konverentsi tabelitipus viigis olnud, omavaheliste mängude tõttu on esikohal Thunder, teine on Timberwolves ja Nuggets langes kolmandaks.

NBA põhihooaeg lõpeb pühapäeva õhtul, kui väljakule astuvad kõik 30 meeskonda. Thunder võõrustab Dallas Mavericksi, Karl-Anthony Townsi tagasi saanud Timberwolves võõrustab Phoenix Sunsi ning Nuggets mängib võõrsil Memphis Grizzliesega.

Mõlemas konverentsis on selgunud kõik kümme play-off ja play-in turniiridele pääsejad, lisaks läänekonverentsi esikohale on lahtine veel sama konverentsi viimane play-off koht, mis selgub New Orleans Pelicansi (49-32) ja Phoenix Sunsi (48-33) vahel.

Idakonverentsis on esimesed neli kohta kindlad, kuid nii Orlando Magic, Indiana Pacers kui Philadelphia 76ers on võitnud 46 mängu ja kaotanud 35. Miami Heat on neist ühe võidu kaugusel. Need neli klubi hõivavad kohti 5.-8. ning lõplik järjestus selgub pühapäeval.

Teised tulemused:

Washington Wizards - Chicago Bulls 127:129

Philadelphia 76ers - Orlando Magic 125:113

New York Knicks - Brooklyn Nets 111:107

Cleveland Cavaliers - Indiana Pacers 129:120

Boston Celtics - Charlotte Hornets 131:98

Miami Heat - Toronto Raptors 125:103

Memphis Grizzlies - Los Angeles Lakers 120:123

Dallas Mavericks - Detroit Pistons 89:107

Portland Trail Blazers - Houston Rockets 107:116

Golden State Warriors - New Orleans Pelicans 109:114

Sacramento Kings - Phoenix Suns 107:108

Los Angeles Clippers - Utah Jazz 109:110