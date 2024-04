Butlerita Heat lõpetas Bullsi hooaja, Zionita Pelicans sai Kingsist jagu

Ilma tähtmängijateta mänginud Miami Heat ja New Orleans Pelicans haarasid ööl vastu laupäeva korvpalliliigas NBA viimase play-off'i koha, kui Heat alistas Chicago Bullsi ning Pelicans alistas Sacramento Kingsi.

Esimeses play-in mängus põlve vigastanud Jimmy Butlerita mänginud Heat sai koduväljakul Bullsi vastu kiirelt hoo sisse ning juhtis avaveerandil lausa 19 punktiga. Bulls lihvis küll kolmandal veerandil vahe ühekohaliseks, kuid Heat vastas taaskord võimsalt ning läks otsustavale veerandile 20-punktilise eduseisuga.

Neljandal veerandil paisus edu kolmel korral 29-punktiliseks ning Heat realiseeris kindla 112:91 (34:17, 13:20, 35:23, 30:31) võiduga idakonverentsi kaheksanda koha, lõpetades sellega Henri Drelli koduklubi hooaja.

Butleri puudumisel tõusis ründeveduriks Tyler Herro, kes lisas oma 24 punktile veel kümme lauapalli ja üheksa resultatiivset söötu. Uustulnuk Jaime Jaquez Jr. panustas 21 punktiga, lisades veel kuus lauapalli ja kuus korvisöötu. Bullsi resultatiivseim oli DeMar DeRozan 22 punktiga, Nikola Vucevic tegi 16 punkti ja 14 lauaga kaksikduubli.

Mullu play-in turniiri kaudu NBA finaali jõudnud Heat kohtub idakonverentsi avaringis põhihooajal kõige enam võite kogunud Boston Celticsiga. Eelmine aasta läksid samad tiimid vastamisi konverentsifinaalis, kus Heat mängis kolm-null edu maha, aga teenis siiski otsustava mänguga edasipääsu.

"Nad on statistiliste vaatajate järgi selgelt liiga parim meeskond," ütles Herro Celticsi kohta. "See tuleb meie jaoks suur väljakutse, aga me oleme selleks ehitatud ja oleme põnevil. Peame Jimmy eest mängima, seega lähme Bostonisse hea mentaliteediga ja oleme selleks valmis.

The Athletic kirjutas neljapäeval, et Butler vigastas parema põlve sisemist külgsidet (MCL) ning peab vähemalt mõned nädalad pingile jääma.

Läänekonverentsis selgitasid viimase play-off koha koduväljakueelise saanud New Orleans Pelicans ja Sacramento Kings. Sarnaselt Heatiga pidi ka Pelicans mängima ilma oma peamise staarita, sest Zion Williamson vigastas esimese play-in mängus vasakut jalga.

Pärast tasavägist avaveerandit suutis Pelicans teisel veerandil veidi eralduda, saavutades poolajaks üheksapunktilise edu. Kings jäi terve poolaja vältel vähemalt seitsme punkti kaugusele, kuid tegi mitu ohtlikku vahespurti. Neljanda veerandi keskel näitas Pelicans aga Brandon Ingrami juhtimisel klassi ning 20-punktilise eduseisuni, realiseerides lõpuks 105:98 (22:24, 32:21, 29:29, 22:24) võidu.

Ingram lõpetas kohtumise 24 punkti, kuue lauapalli ja kuue resultatiivse sööduga. Leedu keskmängija Jonas Valanciunas skooris 19 punkti, haaras 12 lauapalli ning pani kaks blokki.

Üleplatsimees oli aga Kingsi tagamängija De'Aaron Fox, kes viskas 35 punkti, haaras seitse lauda, jagas viis korvisöötu ja tegi kolm vaheltlõiget. Domantas Sabonis lisas 23 punkti, 14 lauapall, seitse tulemuslikku söötu, kolm vaheltlõiget ja ühe bloki.

Mullu play-in faasis kaotanud Pelicans kohtub läänekonverentsi avaringis esinumbri Oklahoma City Thunderiga. Vasakut reie tagalihast vigastanud Williamson peab sarnaselt Butlerile paar nädalat taastuma.