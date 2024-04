Paul Aron: hea algus on olnud natuke üllatus

20-aastane Aron F2 sarjas esimest hooaega. Kolmel etapil toimunud kuuest võistlussõidust pooltel on ta jõudnud esikolmikusse. "Hooaja algus on väga edukas olnud, üldkokkuvõttes oleme praegu vormel-kahes teised ja on olnud natukene ülatus, ütleme ausalt," sõnas Aron ERR-ile.

"See aasta on vormel-kahes uus auto, minu jaoks on uus tiim ja natukene oli etteaimamatu, milline meie kiirus täpsemalt on ja kuidas me hooaja alguses hakkama saame."

"Tegelikult, kui me vaatame tagasi Bahreini testile, mis oli siin enne hooaja algust, siis meil nii hea seis ei olnud ja sealt tulles me ei olnud nii enesekindlad," meenutas Aron.

Eelmisel aastal vormel-kolmes terve hooaja vältel üldvõidu peale sõitnud, kuid lõpuks kolmandana lõpetanud Aron asus tänavusele aastale vastu teistsuguste ootustega.

"Selle hooaja lähenemine on olnud mul teistmoodi. Ma ei seadnud mingeid eesmärke, vaid töötasin tiimiga nii palju kui võimalik ja proovisin teha maksimumi," selgitas ta.

"Kuna see lähenemine oli nii lihtne, siis oli ka pinget väga vähe. Väga mõnus on olnud siiamaani seda hooaega sõita. Varasematel aastatel seadsime kohe kindlad eesmärgid ja siis oli ka pinge, et kas me suudame neid eesmärke saavutada."

Järgmine F2 etapp toimub mai keskel Itaalias Imola ringrajal.