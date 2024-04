Paul Aron: vormel-E on väga hea sari, kus karjääri teha

F2-sarjas hästi alustanud Aron hoiab esimese kolme etapi järel teist kohta, aga talle avanes ootamatult võimalus teha debüüt vormel-E ehk elektrivormelite sarjas, kuhu ükski eestlane varem jõudnud ei ole.

20-aastane Aron osales elektrivormelite MM-sarja uute sõitjate treeningpäeval Berliinis ning lõpetas 11 sõitja seas kaheksanda ajaga. Tema sõnul treeningpäeva tulemus aga mingit rolli ei mänginud.

"See sessioon ei olnud minule selleks, et tõestada," ütles Aron Vikerraadiole. "Kuna fookus on ikkagi Berliini etapil, siis eesmärk oligi saada kogemust, autoga harjuda, palju erinevaid süsteemimuudatusi teha. Lihtsalt teha sessioon nii keeruliseks kui võimalik, et kõik asjad läbi proovida. Kui Berliinis reaalselt võistlema lähen, siis on natuke kodusem kogu see asi, olen natuke rohkem harjunud."

Vormel-E debüüdi teeb Aron Berliini MM-etapil 11. mail. "Teades, kui keeruline on vormel-1 sarja saada, siis tuleb ka teisi võimalusi natuke avastada," ütles Aron Vikerraadiole. "Kaks nädalat tagasi kutsuti mind Jaguari tiimi simulaatorisse, et vaadata, kui hästi ma hakkama saan. Tundub, et jätsin seal hea mulje ja kuna Envision on Jaguariga seotud, siis neil tekkis kohe mõte, kuna neil oli vaja sõitjat Berliini jaoks, võtta mind," lisas ta.

Paul Aron Envision Racing vormel-E autos Autor/allikas: X/@Envision_Racing

Aron selgitas, et vormel-E ja vormel-2 autod erinevad üksteisest väga palju ning elektrivormeli kogemus oli tema jaoks täiesti uus. "Mina olen kogu oma elu sõitnud aerodünaamiliste autodega ja vormel-2 on juba kõrgel tasemel vormel aerodünaamika poole pealt. Vormel-E sarjas on aerodünaamika väga minimaalne, see auto toimib peamiselt mehaanilise pidamise pealt, aga miks sellega on nii keeruline sõita ja miks see sari on keeruline, on sellepärast, et see töö, mida on vaja, et kõik need süsteemid seal autos õigesti toimima saada on väga-väga suur," selgitas ta.

Vormel-2 hooaeg jätkub 17. mail Itaalias Imola ringrajal ning Aron on mõtted juba oma põhisarja peale suunanud. "Kindlasti on prioriteet vormel-2, aga sellegipoolest on see hea harjutus mulle kui sõitjale, vahetada oma mõtteviisi ja mentaliteeti autost autosse ja töötada erinevate tiimidega," sõnas ta.