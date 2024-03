Toomas Vabamäe: Paul Aroni eesmärgiks võiks olla kokkuvõttes esikolmikusse jõudmine

Kui ajalooliselt pälvib palju tähelepanu vormel-1, siis vormel-2 sarjas teeb oma esimest täishooaega kaasa 20-aastane Paul Aron, kes kuulub Hitech meeskonda.

Vormel-1 sarjas nädalavahetusel uusi tuuli ei puhunud. Viimaste aastate valitseja, Red Bulli meeskond, oli taaskord ülivõimas. Bahreini GP-l võeti kaksikvõit. Võitis hollandlane Max Verstappen, kes tulnud maailmameistriks kolmel viimasel hooajal.

Paul Aroni esimene etteaste tänavuses vormel-2 sarjas tekitas meeldivat elevust. Reedeses sprindisõidus oli Aron viies, laupäevases põhisõidus juba kolmas. Seda, kusjuures, 12. kohalt startinuna.

Lõppenud võidusõidu-nädalavahetuse taustal jagas Vikerraadiole oma muljeid teenekas autospordiajakirjanik, "Õhtulehe" toimetaja Toomas Vabamäe. Alustasime Paul Aroni etteastetest.

"Esmamulje on kindlasti, vähemagi kahtluseta positiivne. Eriti kui arvestada seda, et Paulil läks kvalifikatsioon aia taha. Vormel-2 sarjas on üsna lihtne mööda sõita, aga elu on näidanud, et tagant pole niiväga lihtne ettepoole trügida. Tänavu on uus auto ja tundub, et kui roolis on õige mees, siis on võimalik möödasõite teha. Paul oli mõlemas sõidus õige mees. Ta on kindlasti andekas sportlane, selles pole mingit kahtlust.

Pauli põhisõitude ühisnimetajaks võib pidada väga head starti. Sprindis tõusis ta esimese ringiga 12. kohalt seitsmendaks ja põhisõidus vist lausa viiendaks. Teine asi oli see, et põhisõidu lõpuosas suutis Paul kiirust kasvatada ja talle määratud viiesekundilise karistuse tasa teha. Veel kaks-kolm ringi enne lõppu ma polnud selles kindel," sõnas Vabamäe.

Toomas Vabamäe Autor/allikas: ERR

"Kui vaatame miinuspoolt, siis tal on endiselt see sama häda, mis kummitas teda eelmisel aastal. Avaetapil tuli turvaauto kolmel korral rajale ja kõigil kolmel korral, kui turvaauto rajalt lahkus, oli Paulil selgeid raskusi. See on koht, mida parandada.

Mis on Aroni jaoks mõistlik hooaja eesmärk? "See on keeruline küsimus, sest vormel-2 pilootidel on kõigil täpselt sama eesmärk – pääseda vormel-1 sarja. Soovitavalt kohe oma esimese hooaja järel. Paul pole enam Mercedese noorsõitjate programmi liige, mis tähendab, et tal on oluliselt raskem vormel-1 sarja murda.

Tema eesmärgiks võiks olla hooaja kokkuvõttes esikolmikusse jõudmine. Tuleb meeles pidada, et avaetapil oli palju altminejaid. Kaks suurfavoriiti Victor Martins ja Oliver Bearman jäid ümmargusele nullile, nad ei saanud kummastki sõidust ühtegi punkti. Jõudude vahekorrad võivad muutuda, aga fakt on see, et Paul ja Hitechi meeskond on hooajale suurepärase alguse teinud," rääkis Vabamäe.

Paul Aron vormel-2 hooaja avaetapil Bahreinis. Autor/allikas: SCANPIX/PA

Arvestades, et seitsmekordne maailmameister Lewis Hamilton on teinud teatavaks oma järgmise aasta plaanid – 39-aastane Hamilton liigub Mercedesest edasi Ferrarisse – ja väga paljud pilootide edasised liikumised võivad olla sellega seotud, paistab 2024 kujunevat vormel 1 sarja jaoks omamoodi vaheaastaks. Mida arvab sellisest käsitlusest Toomas Vabamäe?

"Kui me räägime tehniliste tingimuste muudatustest, siis need tulevad alles aastal 2026. Tulevat aastat võib seega n-ö vaheaastaks pidada. Meie jaoks võib see vaheaasta olla, aga eelkõige Ferrarile ja Mercedesele see kindlasti vaheaasta ei ole. Nemad pingutavad kõigest väest, et Red Bulliga tekkinud vahet kuidagi kinni võtta ja mitte lasta neil kaugemale eest ära minna.

Eelmise aasta keskel võis hakata ennustama, et Red Bull lõpetab toonase auto arendamise varakult ära ja hakkab täie jõuga tänavuse autoga tegelema. Nüüd näeme, et täpselt see sama on juhtunud. See on selline kapitalistlik süsteem. Need, kes on rikkad, saavad veel rikkamaks ja kõik ülejäänud jäävad järjest vaesemaks," selgitas Vabamäe.

Veel üks teema tõusis vormel 1 sarjas hooaja alguses tugevasti fookusesse. Nimelt on Red Bulli kontserni poolse uurimise all nende vormel 1 meeskonna juht Christian Horner. Probleem, mis olukorra tinginud, kujutab endast Horneri vastu esitatud süüdistust sobimatus käitumises. Süüdistuse esitas Horneri naiskolleeg.

Christian Horner Autor/allikas: SCANPIX/Reuters

Šovinismile kalduvaid ilminguid on vormel 1 sarjas ja seda ümbritsevate isikute puhul täheldatud varemgi. Õli valas tulle Max Verstappeni isa Jos Verstappen, kes sõnas ajakirjandusele, et Christian Horneri jätkamise korral võib Red Bulli meeskond praeguses olukorras lõhki rebeneda.

Seega, Red Bullis on justkui tunnetatavad arvestatavad sisepinged. "Jos Verstappeni väljaütlemised ilmusid meediasse laupäeva õhtul. Tuletan meelde, kes oli see väljaanne, kes hakkas esimesena neid uudiseid Horneri kohta avaldama. See oli Hollandi ajaleht De Telegraaf. Ma korraks mõtlesin, et huvitav, Holland. Kuidas selline info jõuab Red Bulli tiimist Hollandi ajaleheni? Ma mõtlen nüüd, et kui on öeldud A ja on öeldud B, siis meil ei ole keeruline öelda C.

Selge on ka see, et Red Bulli masinavärgis on pärast Dietrich Mateschitzi surma teatud võimuvaakum tekkinud. Ja nüüd on kindlasti päris palju inimesi, kes üritavad mingisugust osa sellest vaakumist täita. Selge see, et sellised konfliktid sellistes olukordades tekivadki," usub Vabamäe.