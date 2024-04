Rannula poolfinaali eel: meil ei ole mingeid vabandusi, anname lahingu

Põhiturniiri võitnud Kalev/Cramo sai veerandfinaalis kahe mänguga jagu Pärnu Sadamast, Ventspils viskas Tartu Ülikoolile kahel korral 103 punkti, mille vahele jäi aga ka Tartus saadud kaotus. Ka poolfinaalid peetakse kahe võiduni, teisipäevase kodumängu järel kohtub Kalev/Cramo Läti klubiga võõrsil 12. aprillil.

"Meeskond on okeis seisus," kinnitas ERR-ile Kalev/Cramo peatreener Heiko Rannula. "Tegime selle pausi ajal teistsuguseid treeninguid, oli vaja energia üles leida, natuke saalist korraks eemal olla. Nüüd on meil 11 meest rivis tagasi, [Tanel] Kurbas on taastunud ja seis on okei," kinnitas Rannula.

"Nad on ikkagi ohtlik meeskond, meie liiga kõige kiirem võistkond, kõige rohkem punkte viskav meeskond. Väga rünnakule orienteeritud. Eriti kodumängus peame kohe mängu alguses kontrolli saama, nende vastu on üks märksõna kiirrünnakud: kui need maha saame, on pool tööd tehtud," sõnas Rannula.

Põhihooajal ei jätnud Kalev/Cramo lätlastele võimalustki: võõrsil teeniti 110:88 võit ja kodusaalis alistati Ventspils 81:60. "Põhiturniiril oli meil kaks erinevat kohtumist, Lätis tegime põhimõtteliselt rünnakul väga hea mängu, kodus tegime kaitses parema mängu ja võitsime sellega kindlalt. Mõlemas mängus olid puuduolevad mängijad ka, liiga suurt põhjust rõõmus olla ei ole, kindlasti peame tõsiselt valmistuma," tõdes Eesti esiklubi peatreener.

Kui eelmisel kevadel pidas Kalev/Cramo märtsis ja aprilli alguses 35 päeva jooksul lausa 15 mängu, sealjuures jõuti FIBA Euroopa karikasarjas poolfinaali, siis sel aastal on võistkonnal veidi rohkem hingamisruumi. Viimase mängu pidas Kalev/Cramo Pärnu vastu aprilli esimesel päeval.

"Meil on praegu võimalus valmistuda pikemalt, oleme heas seisundis, aga see on ikkagi play-off. Formaat on teistsugune, kahe võiduni, vaja pikk sõit Ventspilsi ka teha. Võtame ühe mängu korraga ja meil ei ole mingeid vabandusi, oleme saanud valmistuda ja läheme anname lahingu," kinnitas Rannula.