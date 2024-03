Olümpiaks valmistuv Jefimova testib vormi Helsingis

Ujuja Eneli Jefimova stardib pühapäeval Helsingi Swim Meetil, mis on üks kolmest võistlusest järgmise kahe nädala jooksul, kus eestlanna vette hüppab.

Aasta algus on Pariisi olümpiamängudeks valmistuvale Jefimovale olnud keeruline, sest erinevad tervisemured on ujuja ettevalmistusele jätnud pitseri.

"Helsingi võistlus on meie tänavuse hooaja esimene olulisem mõõduvõtt," sõnas Jefimova treener Henry Hein. "Eneli ettevalmistus on tervisemurede tõttu olnud lünklik ning põhjanaabrite juures soovime näha, millise jälje on haigused jätnud. Siiski soovime ujuda kiiremini, kui kuu aega tagasi Lätis."

Jefimova sai märtsi alguses Lätis peetud võistlustel enda põhialadel 50- ja 100 m rinnuliujumises kirja ajad 30,10 ning 1.07,04. Jooksvas Euroopa hooaja edetabelis annavad need tulemused eestlannale vastavalt kolmanda ja 12. positsiooni.

Helsingis pakuvad Jefimovale konkurentsi Soome parimad rinnuliujujad Ida Hulkko ja Veera Kivirinta, kes jõudsid Dohas peetud MM-il 50 m rinnulisprindis finaali. Hein tõdeb, et vaatamata haigusele on Jefimoval kiirus olemas ning seda näitas ka kuu aega tagasi toimunud Läti võistlus.

"Tehniliselt proovime 100 m distantsil saada esimese poole klappima nii tõmmete arvu, tempo kui ka aja osas. Kõrvalalana teeb Eneli kaasa ka 200 m kompleksis ning mina treenerina loodan, et ta suudab Eesti juunioride rekordi alistada," lisas Hein.

Lisaks Helsingi võistlusele stardib Jefimova veel 5.-8. aprillini Stockholmis toimuval Swim Open mõõduvõtul ja kodumaal Tartus 13.-14. aprillini peetaval Madwave Challenge nimelisel võistlusel.