Treener Ermi algusest: temaga oli probleeme, kõik liikumised ümmargused

"Temaga oli ikka probleeme, sest kõik liikumised olid ümmargused. Vänderdas ja vingerdas," meenutas koos juhendatavaga Glasgow'st tagasi kodumaale jõudnud Peel ETV saatele "Ringvaade".

"Ta oli enne jalgpalli mänginud. Sellega läks ikka paar aastat aega, kui liigutused muutusid sirgjoonelisemaks," lisas ta. "2014 tekkis vast minul selline tunne, et nüüd see mees läheb kõrgemale. Kõrgemale kui keegi teine."

Kui võrrelda annet ja töötahet, siis tähtsustab Peel rohkem viimast ja leiab seda ka Ermil jaguvat. "Anne on suhteline mõiste, tavaliselt anded kaovad ära. Ma olen harjunud sellega, et Johannes näeb treeningutel välja palju tagasihoidlikum kui võistlustel," ütles Peel.

"Kui on vähetähtsad võistlused, siis ta on reasportlane. Täiesti tavaline reasportlane. Aga kui tekivad pingemomendid, tähtsad esitused, tiitlivõistlused - siis ta paneb omalt poolt mitu protsenti juurde. Ta kasvab võisteldes."

Peeli sõnul on Erm eht suurvõistluste mees. Ja selliseks pole end lihtne treenida. "See on väga raske. Põhiteadmised peavad olema ja oskused peavad olema. Siis suurvõistluste mees saab hakata tulemusi näitama," ütles ta.

Kui alguses ei olnud Ermi tehnika paigas, siis nüüd usub Peel teda väga kaugele jõudvat. "Ma arvan, et maailma absoluutne tipp! See ei ole tegelikult väga kaugel. See on 9100 punkti peal. Võiks ka seda üritada. Lootsin juba varem nooruses, aga aastaid on tulnud tõrkeid vahele."

Erm möönis ka ise, et ei jätnud alguses ilmselt kõige võimsamat muljet. "Kui olin trennis noorem, siis ma ei olnud kõige osavam. Enam ei oska nii täpselt öelda," täiendas MM-pronks.

Kuidas Erm end motiveerib? "Mul on väiksest saadik olnud unistus olla sportlane. Eks ma olen selle unistuse nimel töötanud ja naudin oma elu."

Kõrgem siht on pidevalt silme ees. "Tean, et töötan millegi suurema nimel, kui lihtsalt tänane või homne päev. Kui täna jääb midagi vahele, siis jääb see tegemata, aga kui ma täna ära teen, siis olen kellestki teisest, kes täna seda ära ei teinud, sellevõrra parem."